荷蘭一名15歲少女莎濱 (Sabine Wortelboer)罹患罕見腦瘤，不過她決定停止所有的治療，並希望大家可以寄卡片給她，完成她最後的願望。

根據《每日郵報》報導，莎濱去年被診斷出罹患一種罕見腦瘤，腫瘤持續在生長中，不過她決定停止治療，並在臉書發文寫道，「真的很希望大家可以寄給我許多卡片，這是我最後的願望」。

許多網友看到後，都紛紛送上祝福，逾3萬人響應，而莎濱也感謝地說「我想是時候說再見了，謝謝你們為我做的一切」。