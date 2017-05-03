癌末少女最後願望 3萬陌生人響應NOWnews今日新聞 (2017-05-03 16:15)
荷蘭一名15歲少女莎濱 (Sabine Wortelboer)罹患罕見腦瘤，不過她決定停止所有的治療，並希望大家可以寄卡片給她，完成她最後的願望。
根據《每日郵報》報導，莎濱去年被診斷出罹患一種罕見腦瘤，腫瘤持續在生長中，不過她決定停止治療，並在臉書發文寫道，「真的很希望大家可以寄給我許多卡片，這是我最後的願望」。
許多網友看到後，都紛紛送上祝福，逾3萬人響應，而莎濱也感謝地說「我想是時候說再見了，謝謝你們為我做的一切」。
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