農委會不追戴奧辛蛋的飼料添加物？農委會：調查持續進行NOWnews今日新聞 (2017-05-03 16:17)
有媒體報導，針對戴奧辛雞蛋事件直指「農委會不追查飼料添加物」一事，農委會今(3)日發表澄清聲明該文章與事實不符；三部會署於4月21日聯合查訪三家畜牧場時，農委會於現場查出鴻彰畜牧場為自配飼料，不只採集蛋雞飼料，連該牧場使用的各項飼料添加物(包含小石子、蚵殼粉等)皆一併採樣送驗，無刻意規避情事。
農委會更強調、得知王功蛋行有9家畜牧場供貨的時候，就第一時間查明各畜牧場相關上游飼料來源、並進行預防性採樣，以備任何一家畜牧場雞蛋驗出戴奧辛時，立即啓封留樣飼料樣品檢測，以掌控時效，加速釐清污染來源。
農委會更說不曾對外發言說不追查飼料，亦未排除鴻彰畜牧場雞隻曾攝食含戴奧辛物質的可能性，針對案情相關之飼料、飼料添加物、雞隻及雞蛋等樣品皆主動採樣檢驗，足證明農委會對釐清本案污染來源的積極性，另已提供所有樣品資料及檢驗結果供檢調單位偵辦參考，盼儘速查明事實真相。
農委會也表示，本案相關調查工作仍將持續進行，另為強化飼料管理，已召集專家學者、業者及產業代表，就訂定飼料及飼料添加物的戴奧辛標準進行檢討，各界達成共識將參考歐盟標準，研訂我國飼料及飼料添加物的戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯限量基準，農委會也正辦理標準草案預告行政作業事宜，以期儘速完善相關規範，提升飼料衛生安全。
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