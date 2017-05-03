台北捷運公司今（3）日宣布，總獎金高達82萬元的2017捷運盃捷客街舞大賽，即日起至7月9日開放報名，台北捷運公司表示，今年配合世大運舉辦，以「台北，我的運動城市」為主題，並新增「MV舞蹈模仿大賽」，冠軍可獲得獎金3萬元，鼓勵武林高手前來挑戰。

捷運盃捷客街舞大賽邁入第13屆，每年選在暑假期間舉行，今年為鼓勵愛好跳舞的好手報名參賽，獎金大幅提升，冠軍從10萬元增加到16萬元，亞軍10萬元、季軍5萬元、優勝(各組3名)2萬元，並新增決賽入圍獎金2500元(各組4名)。

有別以往賽事，這次新增「MV舞蹈模仿大賽」，只要將模仿的舞蹈拍成影片上傳YouTube，並且完成賽事報名，將從中選出前10名晉級8月5日決賽，不論男女老少都可以盡情秀自己，前三名獎金依序為3萬元、2萬元、1萬元。

北捷公司邀請藝人周湯豪擔任街舞大賽代言人，拍攝宣傳短片外，決賽當天也將擔任評審，周湯豪今天應邀出席記者會，現場演出招牌歌曲「Turn Up」，還大秀精湛的舞技，炒熱現場氣氛。

北捷捷運街舞大賽共分三階段進行，初賽於7月22、23日舉行，A組、B組將各自選出15名進入複賽；複賽時間為8月5日，各組取前10名晉級最後決賽；最終決賽在8月12日登場，詳細資訊可上活動官網或台北捷運公司網站查詢，也可洽詢台北捷運公司24小時客服專線：（02）218-12345。