近來補教界掀風浪，不少教師疑似涉及侵犯或騷擾學生，引起外界擔憂其環境影響學生安全，部分立委也出面要求補教業者應讓授課教師使用本名教學，防範狼師。但台北補教協會則認為，使用本名教學並無助益，應從加重刑責著手。

台北市補教協會總幹事張浩然表示，感謝各界對補教環境的關心，近來他們也在討論如何防範狼師，防止有性侵、性騷擾前科者進入業界，也積極配合教育部相關措施。不過，針對立委提出應使用本名教學以利查詢相關資訊，張浩然則認為那只能防止類似事件再次發生，無法徹底杜絕，應加重性侵刑責才能有效遏止。

張浩然說，補教業者比任何人都擔心此類事件發生，一旦爆發，該教師以藝名長期累積之聲望與信譽都將毀於一旦。至於外界質疑，補教老師使用藝名是為逃漏稅或逃避查緝，張浩然則說，若在20、30年前的台灣確實會有此狀況，但現在此情形幾乎已不復見。另外，不適任教育人員查詢系統是否開放補教查詢？張浩然回應會配合教育部決策，盡力防堵狼師進入補教界。