丹麥生蠔爆紅大陸 連丹麥首相也說話了中央社 (2017-05-03 16:12)
（中央社台北3日電）正在中國大陸訪問的丹麥首相拉斯穆森，2日首度回應外界熱議的丹麥生蠔說，他因此看到了向中國大陸出口丹麥生蠔的潛力和商機，非常歡迎中國大陸遊客到丹麥品嘗生蠔。
新華社報導，拉斯穆森（Lars L. Rasmussen）2日在四川成都訪問大熊貓繁育研究基地，並出席丹麥旅遊推廣會。他在會後接受媒體採訪時，作上述表示。
拉斯穆森表示，最近在中國大陸社交網站上，很多人對訪問丹麥北部和西部「懷有濃厚的興趣」。這不僅是體驗當地美麗的沙灘和歷史景點，「更是幫助我們消耗從海裡打撈的新鮮美味生蠔，熱情歡迎各位」。
他說，目前還不清楚中國大陸消費者「何時能在家門口吃到丹麥生蠔」。但丹麥生蠔泛濫成災一事受到中國大陸網民如此關注，讓他看到了向中國大陸出口丹麥生蠔的潛力和商機。
在結束成都的行程後，拉斯穆森將轉往北京訪問。他說，在北京訪問期間將與中國大陸探討58個領域的合作，其中包括食品領域合作。1060503
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