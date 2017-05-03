（中央社記者劉世怡台北3日電）前中研院長翁啟惠為浩鼎案今天出庭，翁啟惠庭外受訪並發表聲明指出，檢察官不了解技轉程序，嚴重誤解事實及法律，他自己身為技術創作人，本就可依法取得浩鼎股票。



翁啟惠指出，檢方誤解技轉流程，繼上次開庭後發出聲明，這次庭後又再發聲明，向外界澄清與浩鼎的技轉流程沒有弊端，且他具有創作人身分，不受該內規限制，反而可依「科學技術基本法」取得浩鼎股權。



以下為翁啟惠聲明全文：



起訴書指控翁啟惠因為期約及收受賄賂罪主導中研院技轉浩鼎，構成公務員貪污治罪條例並違反利益衝突揭露規定，顯然嚴重誤解相關事實及法律，謹簡要說明如下：



一、「科學技術基本法」鼓勵機關將研發成果技轉廠商。因為創新技術若不能技轉廠商，政府機關將無法從廠商回收其研發投資，而產業也得不到研發的貢獻。因此，准許技轉是創造機關收入，與出售既有公有財產或執行政府採購案本質完全不同，廠商根本毫無動機行賄首長以取得技術授權。



二、本件技轉內容為翁啟惠領導基因體研究中心團隊所從事之基礎研究成果，雖為世界頂尖之專業生化技術，但實際應用於生產防癌疫苗，仍需廠商多年努力並投入龐大資金，且應通過世界各國嚴格之人體臨床實驗標準。因此，因技轉而取得技術，迄研發疫苗成功上市，乃漫長而不可預測之高風險投資。本案公告後除浩鼎公司及其關係企業潤雅公司以外，並沒有任何廠商有興趣取得該授權。中研院智財技轉處除將本件技術移轉予浩鼎公司等，並無其他技轉對象，根本不可能發生所謂廠商為爭取技轉而行賄之情形。



三、翁啟惠擔任中研院院長期間，從未辦理或介入任何技轉行政事務之協商、決策或相關合約簽署。因此，起訴書指稱廠商行賄院長取得技轉云云，乃不明技轉實務之嚴重誤解。至於中研院智財技轉處為辦理本件技轉事務，而與包括翁啟惠在內創作人/發明人溝通，係為了解技術內容，並確定創作人/發明人能履行技轉合約，此非行政事務，更與院長職務毫無關係。



四、廠商在支付技轉對價或簽約前，必須先評估了解技術內涵及研發團隊支援可能等細節，此為正常簽約前流程。中研院在技轉簽約前，同意潤雅公司在簽訂保密合約後前往中研院學習，或由中研院實驗室收取費用製作醣分子材料作為測試使用，均屬一般技轉之習見程序，並無任何弊端可言。起訴書指稱翁啟惠同意免費交付醣分子材料給潤雅公司，更非事實。



五、中研院技轉予浩鼎公司之技術，乃翁啟惠帶領團隊之研發成果。翁啟惠為表明對該技術的信心，同意出資而由多年友人張念慈代為間接投資浩鼎公司，絕非贈與。至於所謂技術股，本係酬庸他人過去對公司之技術貢獻，或期待未來與公司技術合作，顯然與院長職務無關。更遑論翁啟惠擔任中研院之院長期間，從未同意或取得任何公司之技術股。起訴書指稱翁啟惠同意取得150萬股浩鼎公司之技術股，並非事實。



六、依據中研院「科技移轉利益衝突迴避處理原則」，「承辦及決行科技移轉之當事人及關係人，於科技移轉契約訂定後兩年內，不得投資該接受科技移轉之業者。」此乃對於辦理技轉行政程序人員之限制。創作人/發明人既未涉入技轉行政程序，自不受該規定之限制。依據科學技術基本法，創作人/發明人本得依法取得被授權廠商之股權。檢察官補充理由書指稱有利益衝突云云，明顯誤解法令及立法本意。1060503