▲蜘蛛網形狀超奇特，網友笑稱：「是通靈蜘蛛嗎？」。（圖／翻攝自爆廢公社）

蜘蛛會結網來捕捉獵物，或用來結巢居住，但你有見過如此奇特的蜘蛛網嗎？一名網友日前在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，只見蜘蛛網竟是由「王」字所串成，而照片也讓許多網友驚訝不已。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，表示朋友某日去郊外拍下該蜘蛛網的照片，照片中可見，蜘蛛網由「王」字所串成，形狀相當特別，讓原PO忍不住直呼「牠到底想表達些什麼？是通靈蜘蛛嗎？」。

貼文一出，立刻掀起熱烈討論，網友紛紛留言「會不會這隻蜘蛛突變，或是腦神經發展不健全，外星來的？」、「這是拉鍊蜘蛛，主修家政」、「肯定有強迫症」、「蛛蛛：我只是想織個圍巾，有什麼好大驚小怪的！」、「別打擾牠創作作品」。