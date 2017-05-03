蜘蛛網形狀超奇特 網友：通靈蜘蛛NOWnews今日新聞 (2017-05-03 16:30)
蜘蛛會結網來捕捉獵物，或用來結巢居住，但你有見過如此奇特的蜘蛛網嗎？一名網友日前在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，只見蜘蛛網竟是由「王」字所串成，而照片也讓許多網友驚訝不已。
原PO在臉書「爆廢公社」發文，表示朋友某日去郊外拍下該蜘蛛網的照片，照片中可見，蜘蛛網由「王」字所串成，形狀相當特別，讓原PO忍不住直呼「牠到底想表達些什麼？是通靈蜘蛛嗎？」。
貼文一出，立刻掀起熱烈討論，網友紛紛留言「會不會這隻蜘蛛突變，或是腦神經發展不健全，外星來的？」、「這是拉鍊蜘蛛，主修家政」、「肯定有強迫症」、「蛛蛛：我只是想織個圍巾，有什麼好大驚小怪的！」、「別打擾牠創作作品」。
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