【中央網路報】

SELFPICK獲得政府部門及投資人力挺，最新一輪Pre-A輪增資金額已超過1,000萬元台幣(照片提供：SELFPICK).SELFPICK宣布獲得本土最大行銷傳播集團-先勢行銷傳播集團的最新投資，SELFPICK創辦人徐嘉凱(左)與先勢行銷傳播集團董事長楊忠翰... 台灣先勢行銷傳播集團22年來支持台灣文創產業發展不遺餘力，近年來也積極拓展數位公關、自媒體經營等全新商業模式；不僅在去年七月成立了即時新聞影音平台-TNN滔新聞，擴大服務客戶數位內容與公關行銷項目；現更看好未來網路影音娛樂發展趨勢，正式宣布投資由娛樂新創導演徐嘉凱創立的「SELFPICK製作公司」，以實際行動力挺台灣優質的原生影音內容。先勢行銷傳播集團執行長黃鼎翎表示：「文創產業是台灣很重要的競爭力，而內容行銷更是不可忽視的重要趨勢；因此先勢集團去年成立的自媒體平台TNN滔新聞，致力原生影音內容的發展。更看好SELFPICK團隊堅強的實力與未來發展淺力，乃決定入股投資SELFPICK，未來先勢集團也將全力浥注行銷公關、媒體資源與品牌企業客戶的關係鍊，一起支持優質的台灣原創團隊。」SELFPICK目前創立約3年，團隊平均年齡只有25歲，首部網路影集《Mr. Bartender》以徐嘉凱自身觀察社會面的真實題材為主題，探討世代間不同價值觀與成功定義，高質感畫面呈現，打破舊有網路劇拍攝手法及制式愛情偶像劇法則，在網路上引起廣大網友共鳴與迴響，創下YouTube累積點閱超過510萬次，周邊商品銷售近200萬，為SELFPICK累積近10萬名的鐵粉，成為影音公司成功經營自媒體的先驅。5月10日SELFPICK更將推出全新獨立製作，以4K高規格製作網路劇《私室》，由謝祖武、黃尚禾、鄭人碩、許乃涵、蘇育惟、曾紫庭一同擔綱演出，延續《Mr. Bartender》敘事風格，以更完整的故事結構，內容探討年輕世代面臨人生抉擇問題等議題，用說故事的方式，讓觀影者有進一步的討論與省思。SELFPICK創辦人徐嘉凱表示，為擴張公司規模製作出更優良的戲劇及進軍海外市場，SELFPICK進行增資計畫。徐嘉凱也於記者會上宣布獲得本土最代表規模的先勢行銷傳播集團的最新投資，這也是繼中環集團子公司得利影視及首席創投後SELFPICK的第三大投資方。先前SELFPICK與得利影視底下in微創與SELFPICK公司的合作，成功打開平台通路，攜手創造出高品質的戲劇。在最新的Pre-A輪募資，首席創投對於SELFPICK團隊的實力給予肯定，持續投資，期望SELFPICK在未來能製作出更好的作品。SELFPICK徐嘉凱更進一步表示：「隨著台灣文創產業的蓬勃發展，加上網路戲劇在未來將成為一大趨勢，SELFPICK與投資方的夥伴關係，將有助於SELFPICK拍出更優質的戲劇。未來不止專注於拍攝網路劇，也將跨大版圖拍攝電影等長片戲劇，期望藉由自身的力量，對台灣影音文創產業帶來正向的影響。」SELFPICK擁有三大創新商業模式：整合線上線下的實體體驗、發展品牌明星商品以及全新夥伴會員機制，突破舊有影視產業營運模式，以全新商業模式為台灣影視產業走出新道路，也是成功吸引先勢行銷傳播集團、中環集團子公司得利影視、以及首席創投投資的關鍵，估計最新一輪Pre-A輪增資金額已超過1,000萬元。SELFPICK創辦人徐嘉凱表示，獲得先勢行銷傳播集團入股投資，讓SELFPICK的營運結構更加完整，未來將持續創作優良的戲劇並擴展公司規模進軍海外。※SELFPICK文創新星暨私室發佈記者會－創辦人徐嘉凱致詞影音連結:https://www.youtube.com/watch?v=b-CA707ZSAY&feature=youtu.be(蘇松濤報導)