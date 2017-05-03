報稅季節將至，元大證券客戶可透過網路申報綜所稅，只要使用電子交易憑證，即可輕鬆下載所得、扣除額資料並計算稅額，無須準備讀卡機或臨櫃，更可享有優先退稅處理，元大證券憑證報稅以網路取代馬路，省時又環保，聰明選擇最有利計稅方案。



根據財政部統計，去年金融憑證網路申報件數超過12萬件，其中元大證券蟬連同業之冠，約佔全體金融憑證申報25%，亦即每四位投資人中就有一位使用元大證券的憑證，e化服務廣受投資人好評，近年來更推出「元大萬事通App」提供多元的理財All in One 服務，深獲市場肯定與投資人青睞。



元大證券今年也提醒投資人，不必再為了繳納稅金而忍痛賣股，如有資金需求，可以透過「元大萬事通App-借貸通」進行股票借貸繳稅，最快2小時可快速撥款，隨借隨還資金調度不求人，現在還可參加元大「證券借貸通 好禮貸回家」活動，新開借貸戶實動可獲得美食兌換券，符合活動資格者享有優惠利率及家樂福電子禮券回饋，滿額再抽浪漫櫻花海之旅。



(蘇松濤報導)





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