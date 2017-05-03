頂級超市JASONS幸福呵護寵愛每一位母親中央網路報 (2017-05-03 16:03)
嚴選食材、典雅花卉JASONS一站式服務讓你從美味到品味寵愛母親
日常生活中每位母親都有自己獨到的堅持，對於家人的餐食更是執著；這個母親節]用媽媽鐘意的方式，這次換你呵護她。JASONS推出的優惠頂級食材、獨家進口料理配材及特色熟食及各式精選酒款，能滿足不同消費者的需求，讓每位子女都能在家打造專屬的母親節大餐。
精選優質肉品包含美國去骨牛小排、純淨飼養的鮮嫩土雞，世界名廚Jamie Oliver的橄欖油及抹醬、和各地嚴選蔬果，皆是想要親自烹飪的民眾職人級的選擇；特選新鮮生魚片、星級現做熟食及代客料理牛排服務，讓工作忙碌的消費者們可輕鬆外帶一桌無國界特色餐點。除此之外，JASONS也提供高貴典雅的花卉，透過品味設計的花藝傳遞對母親的感恩與敬愛，同時增添家中溫馨氛圍，替母親節大餐畫龍點睛，讓媽媽們從眼底暖到心裡。
世界級精選好禮及優惠一次呈獻打造母親好馨情
JASONS精心挑選各式頂級禮品，滿足每位女性的喜好與需要。土耳其進口百年品牌TARIS頂級天然無花果乾禮盒，手工包裝整顆果實，高纖維且營養價值高；啓泰冰糖燕窩禮盒，溫潤滋補，皆屬呵護母親健康的選擇。ARMADM朵拉系列花瓣鑄鐵鍋，採雙層琺瑯材質，導熱效果極佳，造型優雅，是喜愛料理的媽媽們廚房中的夢幻逸品。獨家進口英國皇室御用品牌Waitrose花園系列護手霜、獨家限量西班牙薇德貴頂級分子氣泡酒，可做為送給時尚媽咪們的特色好禮，或是現代母親寵愛自己的最佳單品。
不僅如此，JASONS貼心提供規劃多項活動，讓每位子女都能夠對母親表達心中的感恩。在JASONS 101旗艦店，5/6、5/7將由愛料理平台的專業達人進行烘培展演，讓母親們在熟悉的廚房領域中放鬆心情；5/13、5/14母親節當周則安排了德國傳統波卡舞蹈，在活潑的曲調與舞步當中，讓你與母親相伴度過溫暖的幸福時光。
溫馨五月特別活動
1. JASONS臉書活動「最愛媽咪大聲說」
自5/5-5/11，消費者只要在【JASONS Market Place FB官方粉絲團】置頂活動貼文中留言，就有機會參加5/14母親節當天，全台24家JASONS各5個名額的「2,000元商品任你拿」活動(詳細活動辦法請至https://www.facebook.com/JasonsmarketplaceTW/)
2. JASONS門市「感恩媽咪現金券回饋」(全台門市皆適用)
即日起至5/10，單筆消費滿500元贈送50元現金卷一張，滿1000元贈送二張，以此類推。
3. JASONS門市「寵愛媽咪萬元家電送給您」(全台門市皆適用)
即日起至5/17，單筆消費滿600元即可獲得抽獎卷乙張；好禮包含瑞士時尚精品家電、英國保健按摩精品與德國百年鍋具菲仕樂等萬元家電。
4. JASONS 101旗艦店「陪伴媽咪假日主題活動」 (限101門市適用)
5/6、5/7 愛料理達人烘培展演
5/13、5/14 德國傳統波卡舞蹈
更多資訊請至：
官方網站：http://www.jasons.com.tw/
官方Facebook:https://www.facebook.com/JasonsmarketplaceTW/
(蘇松濤報導)
文檔附件：
JASONS母親節精選商品介紹
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