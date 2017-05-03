【中央網路報】

Jamie Oliver紅酒醋佐綜合蔬菜扁豆Jamie Oliver辣椒海鹽研磨罐Jamie Oliver番茄辣椒義大利麵醬ARMADM Dora朵拉系列花瓣鑄鐵鍋Waitrose花園系列護手霜組西班牙薇德貴-花格系列頂級分子氣泡酒-璀璨粉 溫馨五月，是專屬於母親的季節。身為子女，平時總是受到媽媽無微不至的照顧，在這個特別的月份裡，JASONS精選了系列商品和活動，從別緻優雅的花藝、全新特選及獨家商品、國內外頂級專櫃養生補品，到一頓華麗母親節大餐，都能在JASONS的一站式服務獲得滿足。不僅如此，JASONS在週末更準備了不同主題的特別活動，讓平常忙碌的時尚都會菁英能牽起媽媽的手，一同感受愜意的假日時光，在JASONS找到寵愛媽媽的完美方案。嚴選食材、典雅花卉JASONS一站式服務讓你從美味到品味寵愛母親日常生活中每位母親都有自己獨到的堅持，對於家人的餐食更是執著；這個母親節]用媽媽鐘意的方式，這次換你呵護她。JASONS推出的優惠頂級食材、獨家進口料理配材及特色熟食及各式精選酒款，能滿足不同消費者的需求，讓每位子女都能在家打造專屬的母親節大餐。精選優質肉品包含美國去骨牛小排、純淨飼養的鮮嫩土雞，世界名廚Jamie Oliver的橄欖油及抹醬、和各地嚴選蔬果，皆是想要親自烹飪的民眾職人級的選擇；特選新鮮生魚片、星級現做熟食及代客料理牛排服務，讓工作忙碌的消費者們可輕鬆外帶一桌無國界特色餐點。除此之外，JASONS也提供高貴典雅的花卉，透過品味設計的花藝傳遞對母親的感恩與敬愛，同時增添家中溫馨氛圍，替母親節大餐畫龍點睛，讓媽媽們從眼底暖到心裡。世界級精選好禮及優惠一次呈獻打造母親好馨情JASONS精心挑選各式頂級禮品，滿足每位女性的喜好與需要。土耳其進口百年品牌TARIS頂級天然無花果乾禮盒，手工包裝整顆果實，高纖維且營養價值高；啓泰冰糖燕窩禮盒，溫潤滋補，皆屬呵護母親健康的選擇。ARMADM朵拉系列花瓣鑄鐵鍋，採雙層琺瑯材質，導熱效果極佳，造型優雅，是喜愛料理的媽媽們廚房中的夢幻逸品。獨家進口英國皇室御用品牌Waitrose花園系列護手霜、獨家限量西班牙薇德貴頂級分子氣泡酒，可做為送給時尚媽咪們的特色好禮，或是現代母親寵愛自己的最佳單品。不僅如此，JASONS貼心提供規劃多項活動，讓每位子女都能夠對母親表達心中的感恩。在JASONS 101旗艦店，5/6、5/7將由愛料理平台的專業達人進行烘培展演，讓母親們在熟悉的廚房領域中放鬆心情；5/13、5/14母親節當周則安排了德國傳統波卡舞蹈，在活潑的曲調與舞步當中，讓你與母親相伴度過溫暖的幸福時光。溫馨五月特別活動1. JASONS臉書活動「最愛媽咪大聲說」自5/5-5/11，消費者只要在【JASONS Market Place FB官方粉絲團】置頂活動貼文中留言，就有機會參加5/14母親節當天，全台24家JASONS各5個名額的「2,000元商品任你拿」活動(詳細活動辦法請至https://www.facebook.com/JasonsmarketplaceTW/)2. JASONS門市「感恩媽咪現金券回饋」(全台門市皆適用)即日起至5/10，單筆消費滿500元贈送50元現金卷一張，滿1000元贈送二張，以此類推。3. JASONS門市「寵愛媽咪萬元家電送給您」(全台門市皆適用)即日起至5/17，單筆消費滿600元即可獲得抽獎卷乙張；好禮包含瑞士時尚精品家電、英國保健按摩精品與德國百年鍋具菲仕樂等萬元家電。4. JASONS 101旗艦店「陪伴媽咪假日主題活動」 (限101門市適用)5/6、5/7 愛料理達人烘培展演5/13、5/14 德國傳統波卡舞蹈更多資訊請至：官方網站：http://www.jasons.com.tw/官方Facebook:https://www.facebook.com/JasonsmarketplaceTW/(蘇松濤報導)文檔附件：JASONS母親節精選商品介紹