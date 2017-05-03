【中央網路報】

凱擘大寬頻SuperMOD「週週看強片」強力推薦片單，金獎鉅作《月光下的藍色男孩》5月登場！HBO頻道搶先全亞洲首播動畫片《寵物當家》，凱擘大寬頻推出粉絲團互動活動，獨家公仔即刻帶回家！ 一年一度的母親節即將到來，凱擘大寬頻獻上適合闔家觀賞的強檔電影包括《健忘村》、《月光下的藍色男孩》及HBO Asia首部中文原創影集《通靈少女》全系列等最夯戲劇，陪媽媽宅在家看電影，享受幸福時光。HBO Asia中文原創影集《通靈少女》於凱擘大寬頻SuperMOD上架之後，讓用戶隨選隨看不再受限於播出時段，前4集在SuperMOD的點播次數近7萬次，掀起追劇熱潮！此外，凱擘大寬頻本月更與數位有線電視頻道Warner TV、HBO頻道合作推出電視互動、粉絲團貼文活動，只要參與活動便有機會將獨家周邊商品帶回家。HBO Asia中文原創影集《通靈少女》、金獎鉅作《月光下的藍色男孩》盡在SuperMOD隨選隨看母親節即將到來，凱擘大寬頻於母親節前夕推出強檔電影、熱播戲劇節目，讓SuperMOD隨選隨看陪伴全家人歡度母親節。近期最夯的HBO Asia首部中文原創影集《通靈少女》深受觀眾青睞，成為最佳的親子聊天話題，僅僅前4集在SuperMOD的點播次數便已近7萬次，更在各大社群網站引發熱烈討論，創造良好口碑！現在凡是凱擘大寬頻「HBO電影套餐」的訂閱用戶，都可以免費透過SuperMOD隨選隨看「HBO館」，再次重溫這部紅遍亞洲的電視劇。SuperMOD隨選隨看每週五上架的「週週看強片」專區深受用戶好評，持續提供用戶強檔電影，5月陸續推出《赤道》、《導火新聞線》、《月光下的藍色男孩》及《健忘村》等熱門電影，其中由布萊德彼特監製的《月光下的藍色男孩》以黑人男孩為主題，探討成長過程中所受到的種種難題，電影一推出就橫掃國際影壇大獎，更奪下今年奧斯卡最佳影片、最佳男配角以及最佳改編劇本三大獎項；除了「週週看強片」之外，「強檔好萊塢」專區本月鉅獻迪士尼動畫《海洋奇緣》則以海洋為背景，描述莫娜公主踏上未知旅程尋找傳說中的島嶼，更提名本屆奧斯卡最佳動畫片，喜愛迪士尼動畫的粉絲們請務必鎖定。鎖定Warner TV熱播美劇《我是殭屍》 參與互動活動抽獨家周邊商品凱擘大寬頻高畫質數位頻道除了提供豐富多元的節目內容之外，本月與Warner TV合作推出電視互動活動。即日起每週三晚間9:50鎖定219台Warner TV改編自DC同名漫畫的熱播美劇《我是殭屍》最新一季，留意畫面訊息並回答問題，就有機會獲得由Warner TV獨家提供之限量周邊商品。此外，65台HBO頻道將於5月30日晚上9點搶先全亞洲首播動畫片《寵物當家》，凱擘大寬頻特別推出FB粉絲團活動「寵物萌主，誰來當家?」貼文活動，只要分享家中寵物搞怪吸睛的萌照，就有機會獲得《寵物當家》獨家周邊公仔，寵物萌主爭奪戰即刻展開。數位家庭服務盡在凱擘大寬頻凱擘大寬頻以優質服務經驗，提供數位有線電視服務、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、SuperMOD隨選隨看、HomePlay多螢分享及HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護等。全方位數位家庭娛樂，一次滿足全家歡樂需求。旗下數位有線電視系統台：陽明山、金頻道、大安文山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。(王鵬捷 編)