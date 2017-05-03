凱擘陪您歡度母親節 強檔電影隨選隨看中央網路報 (2017-05-03 16:10)
HBO Asia中文原創影集《通靈少女》、金獎鉅作《月光下的藍色男孩》盡在SuperMOD隨選隨看
母親節即將到來，凱擘大寬頻於母親節前夕推出強檔電影、熱播戲劇節目，讓SuperMOD隨選隨看陪伴全家人歡度母親節。近期最夯的HBO Asia首部中文原創影集《通靈少女》深受觀眾青睞，成為最佳的親子聊天話題，僅僅前4集在SuperMOD的點播次數便已近7萬次，更在各大社群網站引發熱烈討論，創造良好口碑！現在凡是凱擘大寬頻「HBO電影套餐」的訂閱用戶，都可以免費透過SuperMOD隨選隨看「HBO館」，再次重溫這部紅遍亞洲的電視劇。
SuperMOD隨選隨看每週五上架的「週週看強片」專區深受用戶好評，持續提供用戶強檔電影，5月陸續推出《赤道》、《導火新聞線》、《月光下的藍色男孩》及《健忘村》等熱門電影，其中由布萊德彼特監製的《月光下的藍色男孩》以黑人男孩為主題，探討成長過程中所受到的種種難題，電影一推出就橫掃國際影壇大獎，更奪下今年奧斯卡最佳影片、最佳男配角以及最佳改編劇本三大獎項；除了「週週看強片」之外，「強檔好萊塢」專區本月鉅獻迪士尼動畫《海洋奇緣》則以海洋為背景，描述莫娜公主踏上未知旅程尋找傳說中的島嶼，更提名本屆奧斯卡最佳動畫片，喜愛迪士尼動畫的粉絲們請務必鎖定。
鎖定Warner TV熱播美劇《我是殭屍》 參與互動活動抽獨家周邊商品
凱擘大寬頻高畫質數位頻道除了提供豐富多元的節目內容之外，本月與Warner TV合作推出電視互動活動。即日起每週三晚間9:50鎖定219台Warner TV改編自DC同名漫畫的熱播美劇《我是殭屍》最新一季，留意畫面訊息並回答問題，就有機會獲得由Warner TV獨家提供之限量周邊商品。此外，65台HBO頻道將於5月30日晚上9點搶先全亞洲首播動畫片《寵物當家》，凱擘大寬頻特別推出FB粉絲團活動「寵物萌主，誰來當家?」貼文活動，只要分享家中寵物搞怪吸睛的萌照，就有機會獲得《寵物當家》獨家周邊公仔，寵物萌主爭奪戰即刻展開。
數位家庭服務盡在凱擘大寬頻
凱擘大寬頻以優質服務經驗，提供數位有線電視服務、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、SuperMOD隨選隨看、HomePlay多螢分享及HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護等。全方位數位家庭娛樂，一次滿足全家歡樂需求。旗下數位有線電視系統台：陽明山、金頻道、大安文山、新台北、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。(王鵬捷 編)
【中央網路報】
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