記者扶小萍／南投報導

南投縣名間鄉至集集鎮台16線一帶長期受到砂石車往返的困擾終獲緩解了，南投縣政府斥資1029萬元於台16線4.5k處施設跨河鋼便橋，以改善名間集集附近居民的生活環境，3日舉行通車典禮，縣長林明溱表示，鋼便橋啟用後，6月1日起4.5k到名間鄉濁水村將全面禁行砂石車，還給當地居民更美好的環境。

砂石車通行鋼便橋後大大改善居住環境。

名間鄉濁水村一帶居民每天都受到砂石車引起的空氣及噪音汙染影響，但濁水溪需持續疏濬，為此縣府特別斥資1千餘萬元規劃這條鋼便橋，3日的通車典禮中，林縣長率工務處長陳錫梧、南投縣砂石商業同業公會理事長廖俊哲與施工業者等人先行上香祭拜，祈求通車順利、橋樑永固，並進行剪綵儀式。

林縣長表示，鋼便橋的施設成功為民眾與砂石車創造雙贏的局面，為了維護縣民權益，6月1日起4.5K到名間濁水村路段將嚴格執行禁行砂石車，請砂石業者配合。共同守護居住品質。

長120公尺、寬3.5公尺的跨河鋼便橋，設計有樁帽基礎11座、直徑0.8公尺的基樁22支，105年8月發包施工，106年4月下旬完工，砂石車從台16線4.5公里資源回收場處可直接通往竹山砂石車專用道，毋須再進入濁水村。