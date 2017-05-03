記者葉志成／桃園報導

桃園市蓮花園休閒農業區於去（105）年12月27日獲農委會劃定正式公告，開啟休閒農場及民宿新時代，桃園市府為鼓勵民宿申請及輔導經營，特委請桃園市私立永平工商高級中等學校辦理民宿餐飲暨房務輔導課程，期增加民宿業者接待能量。

觀音蓮花園休閒農業區，是桃園第一個休閒農業區，劃定公告後，區內可以合法農舍申請設立民宿，讓在地農業轉型觀光。另該區有許多精緻蓮花園、特色餐廳，可串連周邊的甘泉寺、白沙岬燈塔、草漯保障宮等景點，發展桃園獨具特色的農業小旅行，帶動相關產業發展。

因蓮花屬季節性的植物，花期過後，所有活動均停滯，造成蓮農僅收一季觀光收成，進而影響蓮農持續配合推展「蓮花季」的活動意願。桃園市政府為使蓮農有長期性的營業收益，專案輔導觀音區潛在的民宿業者，鼓勵輔導他們推展民宿以延續「蓮花季」季後的蓮農與民宿的收益。

研習課程協助業者建構經營所需知識，利用在地食材打造特色餐點。

觀音休閒農業區面積達592公頃，位於觀音區大堀、藍埔、上大、金湖及大同里，隨著土地放寬限制，傳統農業逐漸轉型，發展農業休閒產業已成為在地新熱潮，該區的休閒農場目前已有林家古厝、蓮荷園、捷美等3家通過設立；且該區內第一家民宿「康莊蓮園」亦於今（106）年4月17日正式設立，另有阿昌伯民宿、蓮荷園民宿均在申請設立中，市府也歡迎該區內擁有合法農舍的民眾踴躍申請設立民宿，一同發展在地農業觀光。

桃園市政府觀光旅遊局為推動該區民宿發展，特於5月2日至3日於桃園市私立永平工商高級中等學校舉辦蓮花特色餐飲暨房務研習課程，透過永平工商觀光科及餐飲科專業師資的餐點研發，將在地農特產「蓮花」、「蓮子」、「蓮藕」及周邊農產品製作出富有特色之異國蓮花相關餐點及飲品，蓮花餐也能有泰式、港式、義式及中式的不同作法，結合創意飲品教學及民宿房務訓練課程，協助業者建構經營所需知識，利用在地食材打造特色餐點。

永平工商專業師資研發，將在地農特產「蓮花」、「蓮子」、「蓮藕」及周邊農產品製作出餐點及飲品。

連續兩天的課程，期待業者收獲滿滿，更希望業者能發揮所學，把觀音蓮花的創意美味傳遞給遊客，針對民宿業者的訓練以國家級考照之規格要求，輔導業者服務與營業相關技能，使業者在服務品質與效率上讓消費者得到滿足。

此項輔導研習課程可說是觀光業第一次踏進產官學合作計畫，計畫的成功不僅帶動觀音區觀光休閒地方產業的經濟發展，更可驗證政府運用政策，落實推動技職教育與實務結合的成功檢視。