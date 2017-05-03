記者陳華興／桃園報導

「桃園航空城股份有限公司董事長宣誓典禮」3日在市政會議上舉行，鄭文燦市長親自主持宣誓儀式。鄭市長表示，桃園航空城公司前董事長張昌財由於健康因素請辭，新任董事長由桃園市政府前顧問黃適卓接任，要借重黃適卓董事長於公共行政、國際事務專長，肩負起航空城計畫招商的重任，落實航空城計畫，帶動國際機場營運能量，並提升地方產業發展與都市成長，建構具有智慧城市概念的桃園航空城。

鄭市長表示，張昌財前董事長因健康因素請辭，感謝張董事長的付出與努力。新任董事長黃適卓是美國南加州大學公共行政博士，長期於學界服務，曾擔任立法委員、考試院公務人員保障暨培訓委員會委員、開南大學副校長及桃園市政府顧問，經歷豐富、學養俱佳。桃園航空城公司的主要任務為招商與行銷，未來航空城計畫進入實質開發後，可藉由產業投資，帶動就業與稅收成長。

桃園航空城公司董事長宣誓 肩負航空城計畫招商重任，黃適卓董事長(左)宣誓後與鄭文燦市長留下歷史鏡頭

鄭市長指出，「桃園航空城計畫」已進行7年以上時間，新市府上任後，採取「公開透明」、「民主參與」、「生態發展」、「公共利益」、「產業優先」等五大原則推動，並舉辦24場預備聽證、6場正式聽證，以「全區聽證」方式，讓地主與利害關係人約2萬人參與，把問題攤在陽光下討論，獲取最大公約數的共識。

鄭市長說明，內政部即將進行「桃園航空城計畫」都市計畫調整、區段徵收計畫審議，將參考聽證會意見調整，預計今（106）年完成都市計畫調整、明（107）年完成地上物查估、補償作業等區段徵收準備作業，以合理必要的開發範圍為考量，採取「尊重多數、保障少數、縮小面積、早日定案」做法，讓爭議過去，讓建設開始，進入實質開發階段。

鄭市長提到，市府按照實價登錄原則，將航空城土地交易資訊公告上網，讓市民可以清楚瞭解交易價格，減少資訊落差與人為操縱的可能性，降低過去炒地皮的陰影，以更透明的方式推動桃園航空城計畫。