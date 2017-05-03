（中央社記者汪淑芬台北2017年5月3日電）聯合航空因超賣座位，以粗暴方式請旅客下機的做法備受各界指責。民航局訂定航空公司機位超賣處理原則，第一項規定就是不得有暴力，並要求飛台灣的國內外航空公司都要遵守。



民航局明天上午將邀包括國籍、陸籍與外籍航空公司等50多家業者開會，將公布民航局訂定的機位超賣處理原則，並聽取業者意見。



民航局訂定的機位超賣處理原則，第一項就是不得有暴力行為，其次是不得有歧視，包括：種族、宗教、黨派、性別、年齡等。



民航局表示，尊重各空公司在機位超賣時，請旅客下機的做法，但處理方式一定要事先揭露，例如是依票種、報到順序及賠償辦法等，減少爭議。



民航局說，對外籍或陸籍航空公司來說，這項規定只是行政指導，如果不理會也未改善，就會以民航法處理，至於對國籍航空公司，會將機位超賣處理納入公司評鑑指標。