（中央社記者邱柏勝台北2017年5月3日電）新台幣兌美元匯價再度叩關30元，企業希望就此打住。遠東集團董事長徐旭東今天表示，新台幣升到這裡已經「差不多了」，如果再升，將影響台灣出口競爭力。



新台幣上週挑戰30元大關失利，但在外資大舉匯入下，本週再度叩關30元；而自今年初以來，新台幣已升值逾7%，升幅更勝韓元，成為最強亞幣。台灣企業第一季已面臨鉅額匯損，但在新台幣升勢未歇的情況下，企業第2季財報恐也難逃匯損衝擊。



徐旭東今天出席遠見雜誌舉辦的「第13屆CSR企業社會責任獎」頒獎典禮，會後接受媒體訪問，就新台幣升值議題發表看法。他指出，新台幣升值對大家都有影響，「新台幣升值代表國家強，所以資金才會持續流入，這是正面影響」。



不過他表示，出口商對外貿易收的都是美元，美元貶值，能換的新台幣就少，會影響出口競爭力，「這是一個很有挑戰性的問題」。



徐旭東認為，新台幣兌美元升至30元區間，「已經差不多了」，不要再升下去，如果再升，對企業的衝擊會變更大。至於是否贊成央行阻升新台幣，他表示，美國一直在關注其他國家有無操縱匯率，並採取一系列措施，央行要介入不易，「且這問題太難，我不能講」。



媒體提問，有人認為，新台幣升值有助企業更重視避險，進一步提升競爭力。但徐旭東不認同，表示企業競爭力難以透過此種方式提升。