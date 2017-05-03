學生拚節能減碳 年級越高越消極中央社 (2017-05-03 15:56)
（中央社記者陳至中台北3日電）各級學校推動節能減碳，一項調查卻發現，年齡越大的學生，節能減碳行動越消極。
金車文教基金會今年3月發送問卷，針對國小5年級至高中2年級的學生，總共回收2456份有效問卷，在信心水準97％下，抽樣誤差為正負3個百分點。
問卷一一詢問各種減碳行動，調查顯示，從國小到高中職，年齡越大的學生，減碳行動越消極。以垃圾分類為例，56.9％國小生有身體力行，高中職卻降到42％；50.7％國小生使用環保餐具，高中職生卻只有37.5％。
另外，問卷也發現青少年誤認台灣發電以核能和煤為主，也不清楚台灣能源大量倚賴進口。老師講授和媒體新聞是青少年獲得節能減碳之事的主要來源，而學生最常使用的節能減碳行動是走路、爬樓梯，其次是關燈、拔插頭。
男女之間的節能減碳也有差異，調查發現男生多數減碳行為都比女生積極，只有一項輸掉，就是「多吃蔬果」，可見愛吃肉的男生還是偏多。
台灣師範大學環境教育所所長葉欣誠表示，生活中很多事情都是靠能源驅動，但青少年不太清楚，還以為台灣是以核能為主，這些知識學校課本有提到，可見教育落實到生活還需要加強。
葉欣誠表示，除了能源，還必須讓孩子知道台灣最主要的「碳排放」有哪些，並瞭解公民可採取的作為。
新北市淡水區天生國小教師施詩俞表示，學校現在以「減塑」為宣導方向，學生們到市場調查，發現飲料店用塑膠最多，飲料、塑膠提袋、吸管袋，顧客有需要都會提供。學生田睿宏分享，他們擬定策略，包括攜帶水壺，少用塑膠袋，還製作飲料提繩到社區發放，
學生周柏廷到社區宣導、發放提繩時，很多人熱情參與，但還是有人冷漠以對，一次拿走一大堆塑膠袋。1060503
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