4年20億經費 科技部推AI機器基地台灣醒報 (2017-05-03 15:22)
【台灣醒報記者林亭妤台北報導】迎接數位4.0時代，政府要鼓舞科技人才的創造力！科技部3日在記者會上宣告，要以4年20億元經費在中科、南科打造出「智慧機器人創新自造基地」，培育4千名人才。科技部長陳良基比喻說，「就像你想學游泳，不用在自己家蓋游泳池一樣，」基地將直接提供一個已結合軟硬體的完整基地環境，讓個人創意點子得以實現。
數位4.0時代已來臨，陳良基3日在「科技部打造全台最大自造者基地」記者會中指出，台灣在數位2.0的網路化時代中，已經有點跟不上世界發展潮流；數位3.0的雲端化時代中，我國整體產業規模也不大；唯有數位4.0的人工智慧化時代，全球還在摩拳擦掌中，如何運用AI讓生活更好，是這世代要思考的課題。
「我們的小孩，不能完全不懂機器人。」到了2030年，智慧機器人將取代65%的工作以提高生產效率，陳良基表示，為了與新世代接軌，政府趁現在投資佈局人工智慧人才都還來得及，再晚就跟不上趨勢，台灣的小孩也必須開始懂得如何和機器人相處，「如果他們看到機器人會怕，未來勢必和世界脫軌。」
對此，科技部要推動打造「智慧機器人創新自造基地」，盼從「前瞻數位建設計畫」中爭取4年20億元的大經費。不過陳良基坦言，前瞻計畫裡有各種建設在排隊等待經費，如果爭取不到，科技部就會改從每年的科技預算撥「小規模經費」來佈建執行。
智慧機器人基地已鎖定相關高中職學校、大學院校研究中心、產業工會、新創團隊、Maker等，陳良基說，他相信人類的創造力無限，基地將以培育人才和創新實踐為首要目標。
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