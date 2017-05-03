（中央社記者盧太城台東縣3日電）公益平台董事長嚴長壽牽線下，公東高工獲企業界捐贈五軸機及應用軟體，成立五軸加工中心，這也是東台灣第一部五軸機。



公東高工表示，五軸加工中心的成立，是嚴長壽翻轉偏鄉教育理念下，引介台灣奧奔麥科技公司、上銀科技公司及漢瑞泰實業公司共同參與下促成。



校長藍振芳表示，嚴長壽多年前曾鼓勵學校要導入創意，隨後捐贈餐廳椅及推薦藝術家到校指導學生，將工藝融合藝術，成功讓學生們的思維跳脫傳統拘束，有了多采多姿的無限延伸，也因此促成五軸機的引進及加工中心的成立。



藍振芳表示，五軸加工中心的成立，讓學校如虎添翼，走向另一個境界，期許五軸機不但是影響公東的教育方式，尤其希望可以影響東台灣及整個技職教育的發展。



嚴長壽表示，將來各產業不能只靠技術而生存，應該在技術能力上加上藝術能力、學術能力，並輔以語言能力，才可以走向世界。



他也感謝漢瑞泰捐贈五軸機、上銀科技及台灣奧奔麥捐贈軟體，讓台灣東部有第一部五軸機，讓學生所學習的技術從傳統車床及銑床技術的三維空間製程躍至五軸精密加工製程，不但在教學上得以平衡城鄉差距、更將學生所學得以與業界接軌，有利於未來面對產業的競爭與發展。 1060503