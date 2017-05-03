【台灣醒報記者吳宇涵台北報導】「前瞻計畫蓋一堆軌道，如果沒有下一代，將來這些軌道要給『鬼』坐嗎？」全國教師工會總聯合會3日上午召開記者會，抨擊政府的生育補助無益於提高生育率，反使私立幼兒園提高收費，且質疑政府推動幼兒園公共化及增設非營利幼兒園是想免去雇主責任和省錢，呼籲政府和企業應提供育兒假期及津貼，且以1：1方式增設非營利幼兒園和公立幼兒園。

生育率國安問題

「生育率才真的是國安問題，否則國家硬體建設在多，未來也沒人使用，」全國教師工會總聯合會理事長張旭正抨擊，政府過去有很多便宜性措施，號稱要增加生育率，但許多現金補助等政策實施多年，生育率依舊低迷，因此，最根本的解決方法還要政府跨部會合作，政府和企業應提供育兒假期及津貼，且保障父母育兒後回任工作，完善托育環境，讓父母能無後顧之憂的工作。

全教總幼教委員會委員賴閔莉指出，補助學費雖是國內外常見的政策，但應該確立幼兒教育機構的「教育性質」，而非放任私幼商業化，「香港幼兒就學也有補助，但規定私立幼兒園年獲利不可超過開支10%，」賴閔莉認為，政府在補助學費的同時，也應設限制獲利的機制，以免補助的費用都變向流入業者口袋。

沒有接管機制

「非營利幼兒園和一般公幼最大差別在於：沒有接管機制。」全教總幼教委員會副主委顏嘉辰說，幼兒園公共化立意良好，非營利幼兒園確實具有高度公益性，但非營利幼兒園是以招標基金會來經營，倘諾今天營收不利，基金會想結束營業，那政府在招標下一個非營利的經營團體時，這段空窗期家長和幼兒怎麼辦？

屏東來義國小老師曾莉婷舉例，屏東因校地和設備取得不易，縣府竟提出將公幼挪移他校併班的構想，改增設非營利幼兒園；台北市更以原本要拆除的危樓增設非營利幼兒園，曾莉婷質疑，縣市政府大舉增設排除雇主責任的非營利幼兒園，



「這是各縣市政府的省錢大賽嗎？」她建議，公托制度上應以1：1的方式設立公托幼兒園和非營利幼兒園，以學區化方式有計畫、有比例的逐年增加。

此外，除了「量」的檢討，「質」的提升亦相當重要。新北市埔墘國小教師楊逸飛說，「教育最重要的還是要回歸家庭本質，」但近年來，政府許多政策都在鼓勵公幼延長托育時間，這樣的做法僅是在鼓勵企業和家長延長加班時間，「學校教育僅是輔助家庭教育，孩子最需要的還是家長的陪伴。」