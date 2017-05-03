（中央社記者許秩維台北3日電）永達技術學院於2014年8月宣布停辦，即將屆滿3年，高教工會今天表示，教育部應立刻提出解散清算永達的時刻表，讓永達校產盡速回歸公有。



2014年8月7日宣布停辦的永達技術學院，停辦即將屆滿3年，目前已過「倒數百日」，台灣高等教育產業工會今天舉行記者會，呼籲教育部立刻提出解散清算永達的時刻表，讓高達10億元的永達校產盡速回歸公有。



高教工會指出，過去3年來，永達校董仍握有10億校產，並嘗試透過「轉型」、「變賣」、「繼續編列相關人員薪資」，將師生辛苦累積而成的校產淪為私有，在工會與永達師生持續抗議下，才確保永達校產未轉手為校董握有的基金會或遭到不當變賣。



高教工會指出，永達過去的學生被迫轉學，銜接課業困難，教師普遍失業，董事會與主管機關沒有善盡照顧與安置的責任，而校董們仍握有永達校產，停辦後仍每年編列數千萬元的「人事費用」、「業務費用」預算，並屢屢提出荒腔走板的「台一天賞村轉型計畫」，教育部也不聞不問，形同配合校董、縱容公共教育資源溢流的幫凶。



台灣第一間退場即將清算的大專，校產將歸何處，高教工會表示，全社會都應密切監督，未來再有私校大專院校退場，政府機關也不該再以「轉型」或「恢復辦理」的名義，給予這些私校校董停辦後仍享有形同「三年掏空校產」的時間。



高教工會也呼籲，教育部應立即提出時間表，使停辦將屆3年的永達解散清算、校產回歸公有，同時徹查追回永達停辦後，其董事會涉嫌不當使用、遭掏空溢流的巨額校產，並全盤檢討大專院校退場機制，學校無法合乎辦學目的則主管機關應立即聲請接管，確保師生權益與教育公共性。1060503