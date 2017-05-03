陳列販毒備點鈔機 警稱有如毒品量販店中央社 (2017-05-03 15:42)
（中央社記者朱則瑋台北3日電）台北從事靈骨塔生意的李姓販毒犯嫌，因生意不佳，看中毒品高獲利，將各式毒品分裝成不同包裝，並在租屋處分類排列，甚至還用到點鈔機，警形容宛如小型的毒品量販店。
台北市警局大同分局調查，李嫌在新北市中和區租屋，以各式惡魔包裝區分口味概念販售毒品，其中粉紅色、金色、黑色包裝分別為奶茶、咖啡及果汁口味，販售手法生意興隆。
警方指出，李嫌把毒品分門別類整齊排列、儲藏，把租屋處打造成有如「毒品量販店」，提供各方買家選購，更因現金交易流量龐大而需運用點鈔機，以使此一毒品量販店得以順利經營。
警方長期蒐證，持搜索票前往逮人，起獲毒品咖啡包4255包(毛重60.7公斤)、一粒眠18.78公克、K他命3119.5公克、含二級毒品成分梅碇681公克、點鈔機1台及不法所得新台幣50萬9000元，警方訊後依毒品罪嫌將人移送法辦。1060503
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