（中央社記者陳偉婷台北3日電）女作家自殺，網路鄉民辦案揪「狼師」，引發關注。精神科專家說，鄉民「辦案」應該適可而止，瘋狂對特定對象貼標籤，無助社會前進，且可能造成傷害，不妨多關心其他人。



台灣精神醫學會發表聲明，提及「給網路鄉民的建議」指出，許多網路鄉民在事件後任意轉傳訊息或臆測問題，或是簡化標籤指責特定個人，可能造成傷害、模仿。轉傳相關訊息前，請想想對其他人影響，不渲染、不誇大、不做過多的揣測。



「我們都很難真正認識一個人，貼上標籤是簡化我們理解的方式」，聲明指出，如果整個社會一起瘋狂標籤化特定的個人，不願意深入思考議題背後的結構，這個社會就無法從各種錯誤以及傷痛中獲得前進的能量。



台灣精神醫學會理事長賴德仁下午受訪時表示，社會氛圍對不公不義的事情都會反感，但不滿就攻擊，尤其是群體的攻擊，不僅無助社會正向發展，也可能陷入集體焦慮，更會讓本來有憂鬱、易感體質者更易受環境波動。



賴德仁說，對事件的討論應該「適可而止」，鄉民也應避免自己「陷進去」，如情緒不穩定、睡不好等。從事件中應該學習怎麼讓情緒平靜下來、與其當「鍵盤柯南」，更應學習關心周圍的親人、朋友，成為「願意幫助別人的人」。



根據臨床觀察，賴德仁說，女作家輕生事件後，他的病人明顯有情緒波動，現在正是季節交替，對患者來說本來就是易感階段，加上事件、社會氣氛影響，可能會模仿，令人擔憂。



對於網路鄉民「揪狼師」，三軍總醫院精神醫學部主任葉啟斌受訪時表示，沒有人知道真相，當事人的感受是最重要的，家屬也承受很大的壓力和傷痛，網路的相關言論可能造成傷害。



葉啟斌說，鄉民「不要太自我中心」，社會上還有很多需要關心的人，當社會氛圍著重在女作家之死，過度的報導會讓本來就易感的人受影響。他臨床觀察，有2成患者明顯情緒受波動，好不容易走出來的傷痛，又被迫回想，陷入天人交戰的情緒。1060503