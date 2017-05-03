作者：何渝婷

年輕才女作家上週自殺身亡，而其雙親透過出版社發表聲明指控補教名師誘姦女兒，此為造成女作家輕生的主因，這件事引起全國譁然，各界開始肉搜這名「狼師」，希望不要再有人受害。

接連幾天都有匿名網友針對女作家出版的書籍內容和補教界名師做交叉比對，而矛頭指向其中一位名師，網友們認為，書籍中對狼師女兒的描述以及和其他老師的談話都與這位名師十分符合。

根據《蘋果日報》，有不少網友在這位名師的女兒臉書下留言：「妳爸是這麼的一個渣，妳可想像那是妳爸嗎？」、「可以叫你爸出來說清楚嗎，幹嘛展開大逃亡？」紛紛為才女作家出氣。

而今天是已故女作家頭七，根據《聯合新聞網》，民進黨立委王定宇轉達作家父親的說法：「從未委託友人去溝通任何事情，某週刊的報導指作家父親與名師是好友等，完全沒有查證，不是事實。」

才女作家生前遭受的痛苦令外界感到憤怒與心疼，無不想揪出這名罪魁禍首，讓他能出來面對、道歉，給已故女作家及其家人一個交代，不過目前還不確定網友們直指的對象是否真的是案件中的當事人，在網路上卻已有各種罵聲，甚至連其女兒也被肉搜出來，在她的臉書下洗版，做文字攻擊。

社會中不時傳出網路霸凌，一旦有任何風吹草動都會促使許多網友一面倒攻擊，之前就曾發生過因為案情大逆轉，而讓一些曾留下批評、諷刺文字的網友趕緊刪除之前的留言，幾年前更是有女藝人因為長期受到匿名留言攻擊，而選擇輕生。

今天案情尚未明朗，大家不要妄下斷言，更不應該傷害他的家人，波及無辜。

（首圖為示意圖）