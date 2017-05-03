作者：吳品潔

根據國發會最近提出105年數位機會調查報告，現代人對於網際網路的依賴越來越深，每天低頭滑手機的時間平均長達3.3小時，創近年來調查新高。調查顯示，台灣12 歲以上民眾約有161萬人口有手機沉迷的風險。以12-19歲年輕人手機沉迷的風險最高，高達18.4%，其次是20-29歲世代，達15.6%。

而這情況也在課堂上出現，學生到教室的第一件事情就是找插座充電，以免接下來的課程無法滑手機，無論台上教授說什麼，似乎滑個臉書、發個Instagram限時再回個Line，三小時的課似乎滑一下就結束了。難道，課堂只能讓台上教授拼命講、台下同學拼命滑手機嗎？這次邀請到淡江財金系副教授段昌文，分享課堂不只是課堂，面對學生滑手機，教授自有妙招，運用多元教學吸引大學生興趣。以下為淡江財金系段昌文教授接受《KNOWING新聞》專訪精華摘要：

老師學生一起滑手機上課？

我認為，課堂上教授講課如同表演一般，學生就像是觀眾，而教授做一個演員就是要吸引觀眾的眼球，也就是將學生專注在課堂上，就算課程裡面學生只聽了10%，也比學生低頭滑手機一節課來的好。

面對學生上課時頻繁滑手機，就想說那乾脆把課堂內容放在手機上，讓我們一起來滑手機！課堂內容融入在app、或是讓同學在網路上填寫考卷，引導學生激發對這門課的興趣。學習也不應該只是在課堂上，學校也在Moodle平台開設線上遠距課程，無論學生在何時何地，都可以吸收到新的知識、方便學習。

不想算數學？找機器算阿！

財金系的同學在進來時，大部分認為財金系只學會計方面的運算，並沒有預期複雜的數學運算。面對學生不愛數學，老師就必須找到對的方法，將課堂方法稍作改變，我上課的時候就會將原先50%的複雜計算降低到10%，其他的40%讓機器去算，學生不會因為還沒接觸課程的核心就討厭這門課。

教授！賺一億元的方法是什麼？

除了運用新科技在課堂上之外，我們系上也非常鼓勵學生多去實習、參加競賽，增加實務經驗。曾有學生跑來問我說：「教授，我該如何賺進一億元？」面對學生這樣奇特的問題，我也只能苦笑，心裡想：「會賺一億元我還在這裡嗎？」但面對這樣的學生，其實是因為他們沒有跟外界實際接觸，以為上完一堂課就能夠學會賺進一億元的方法，唯有跟業界實際接觸拜訪，才知道外面的世界長怎麼樣。

大二升大三的階段，系上就會開始鼓勵學生前往大公司進行實習、抵免學分，彌補學校跟業界的落差。因為只有真正去做了之後，才能知道缺什麼，並將所學的運用在實務技術上。除了台灣的公司，學校也有跟中國泉州的銀行簽訂實習，讓學生也能多多了解中國的市場。實習之外，參加商業競賽也是增進學生實力的好方法。曾有學生參加大金控所舉辦的期貨競賽，由於表現太過優秀，還沒畢業就已經被大公司獵走。

因應Fintech潮流，學校如何應對？

對於近年來很夯的Fintech，學校也因應經管會開設了一些相關課程，但是，我認為Fintech教學不應只流於形式，應該多關心大學生是否能負擔？教學方法是否真正讓學生學到？

在財金系大學部相關課程中，財金本科的內容已經滿重了，如果再讓學生學習電腦化或資訊化的內容，似乎對大學生來說應付不過來。「跨界」不單單只是一個人就能完成的，應該需要一個團隊組織去達成，有財經系的、有資工的、有來自各個不同科系背景的成員組成，而非把商科內容融合工科內容強加在一個大學生身上。

以錢賺錢，那就進入財金系！

我認為財金與生活息息相關，每一個人都在工作，所以你只能領到固定的錢，但如果你想要改善現在的生活，擁有更好的生活品質，並享受人生更多的精彩，那你就該學會如何理財。想要用錢賺錢的唯一方法，那就進入財金系！