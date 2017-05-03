作者：余宗翰

近日，瓊瑤在臉書po文指出平鑫濤子女讓醫生插管違反他生前不願插管的心願，引發眾多網友討論。病患重病後的插管治療、續命這幾年已有不少相關新聞與議題討論，民眾多不認同為了完遂子女的孝心或其他難堪的利益而讓父母接受十分痛苦的插管治療。對接到瓊瑤的發文，很多人對平家子女做出抨擊，也捲入了支持插管的醫師作家侯文詠。

幾天後平家子女才回文對平鑫濤的情況做了更多說明，讓這起事件有更多的討論面向，並非單純的「子女孝心與病人尊嚴之爭」。

事實上所謂的插管分很多種，大家聽到插管想到的多是輔助病人呼吸的「氣管插管」，這種插管極為痛苦，且容易引發感染。然而平鑫濤插的是鼻胃管，是幫助病人進食的食道插管。這是因為平鑫濤中風，飲食上恐有不便，容易嗆到或引發其他意外，為了便於照顧需要插鼻胃管。

雖然平鑫濤曾經清楚表明不想插管，包括鼻胃管，這點是平家子女也承認的。然而，平鑫濤不欲做插管處置的前提是「病危」，而平的狀況只是「中風」。

是故，平家子女選擇讓平鑫濤接受鼻胃管處置(雖然不若氣管插管痛苦，仍極不舒服)自有他們的考量，畢竟自己的爸爸只是中風而已，醫師並沒有診斷為病危或重度昏迷，若這樣就放棄治療心裡也不好過。再者，平鑫濤雖然失智，不代表他的生命已經沒有意義了，若之後平鑫濤表現出想求生的態度，那外人對於插鼻胃管的決定也無以置喙。

有人依據經驗指出，平鑫濤大中風、失智，以後病況只會越來越差，很有可能變為接近植物人的狀態，這樣不管是對平鑫濤自己、抑或對親屬來說都是難堪且難受的。然而，病人的狀況只有接手的醫療團隊有最大的發言權，誰都無法肯定平鑫濤在妥善的照顧下不能透過復健回復起碼的生活能力。(何況平家請得起24小時看護幫助平鑫濤的生活起居)即便無法如此幸運，只要病危時平家子女有依照平鑫濤的意願，外人實在不必多說什麼。

(圖片取自pixabay)





