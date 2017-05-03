總部設在紐約(New York)的「人權觀察」(Human Rights Watch, HRW)組織今天(3日)呼籲泰國軍政府揭露一名知名人權律師的下落。這名律師自從上周末住家被突襲之後就下落不明。

現年57歲的普拉威(Prawet Prapanukul)曾為泰國反對派政治團體「反獨裁民主聯合陣線」(United Front for Democracy against Dictatorship)的成員提供法律協助，另外還替一宗受人矚目的侮辱王室案擔任法律顧問。

「人權觀察」透過聲明表示，士兵與軍政府官員在4月29日突襲普拉威的住家之後，他就失蹤至今。

人權觀察亞洲區主任亞當斯(Brad Adams)說，「如果普拉威沒受到可靠罪名指控，泰國軍政府應即刻揭露他的下落並釋放他。」「秘密拘留人權律師、批評王室人士與其他異議份子，已在泰國形成一種恐懼氣氛，引發國際憤慨。」

軍政府發言人則表示他不知道普拉威的案子，無法置評。