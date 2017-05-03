【黃山】水墨畫真實呈現 中國必造訪的山水秘境滔客 (2017-05-03 14:33)
「黃山」是以自然景觀而聞名的山嶽旅遊風景區，每座山嶽也各有特色，其中天都峰、蓮花峰、光明頂是黃山三大主峰，海拔高度皆在1800公尺以上，無論是賞峰、觀看雲海、奇松、怪石，每年都吸引成群的攝影者前來，一年四季都有不同的景觀，看過中國的水墨畫，當然更要親眼看見黃山的壯闊與奇景。
▲奇松怪石，中國山水畫真實呈現眼前（Kiara 攝影）
西海景區
觀看黃山雲海、落日的極佳地點，這裏簇擁著許多箭林般地峰巒，雲霧縈繞，層層疊疊的山峰時而浮現時而隱藏，氣象萬千的奇景，每分每秒都有不同的景色去欣賞，而西海景區上的五星級西海酒店，更是入住黃山中的第一選擇，而在交通不便的黃山，所有的食物與用品，皆是由人力所扛上去，每個食材都因此更顯珍貴。
▲西海飯店上的食物與所有用品皆由辛苦的挑夫用人力扛上去
光明頂
光明頂是中國安徽黃山第二高峰，海拔1860公尺，是黃山前山和後山的分界線，峰頂平坦高曠，面積約6萬平方公尺，視野開闊，日光充足，因而得名「光明頂」，著名作家袁中道等人均在此留下遊記，在大悲院舊址上建成黃山氣象站，為中國著名氣象站之一。
▲武俠小說中所謂的光明頂，實際上是樣子（Kiara 攝影）
玉屏景區
是黃山的中心景區，該景區以玉屏樓為中心，包括蓮花、天都兩大主峰，其中又有怪石、奇松、雲海、溫泉，這裏幾乎及黃山五絕之大成，最有名的為迎客松、送客松、姜太公釣魚、仙人跳海等景觀，都在此可以看得到，水墨畫中的山與水，如此令人沈醉。
▲生長在岩石上的奇松（Kiara 攝影）
宏村
有著800多年的古村，保留著許多古徽州建築，白牆青瓦的徽州民居，整個古村落就像一幅詩情畫意的中國畫一般，虹村內有一大一小兩個池塘，這兩個池塘也是因為臥虎藏龍的拍攝而聲名大噪，村莊內，依舊有當地的居民居住於此，純樸自然的風格，彷彿回到當時的年代，每天都有很多學生來到此寫生作畫。
▲古徽州建築與池塘（Kiara 攝影）
有水墨畫之稱的黃山，若你爬過黃山，你才能夠明白中國畫裡的山水並非虛構想像，而是真實地呈現在你眼前，「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽」為何古人會如此的讚嘆黃山，唯有親眼造訪中國的山水秘境，你才能夠明瞭故中一二。
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