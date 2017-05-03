從玉山國家公園的塔塔加遊客中心走「東埔大草原步道」，全長1.1公里；步道終點處，繼續步行前往「塔塔加鞍部」(即玉山登山口)，全長1.8公里。來回步行約6公里。沿途步道和松樹林，令人心懭神恰；運氣好時，還會遇見意外的驚喜！









▲前往玉山國家公園的路上，遠眺玉山主峰和東埔山（圖片來源：鐵蓮花提供）





不是楓紅的槭樹林





「塔塔加遊客中心」旁的槭樹，在對的季節裡，也可以遇見滿山酷似楓紅的美景；錯過也無妨，滿地落葉會讓您會駐足欣賞這美麗的紅地毯。遊客中心旁，即是「東埔大草原步道」的入口，健行來回6公里，路途中並沒有販賣中心或小攤販，所以遊客要自備水壺和簡易餐點。









▲想在紅地毯漫步，卻捨不得；落葉也會受傷，還是讓它與青苔相伴（圖片來源：鐵蓮花提供）





凡事起步難，陡坡的挑戰





比較具有挑戰性的是塔塔加遊客中心的海拔在2,600公尺，到玉山登山口的海拔是3,500公尺，陡升的海拔約900公尺，會讓人呼吸不順；看似平坦，其實是斜坡而上，走起來也會喘。松樹林下，一層層的松針地毯，鞋子對這地毯完全沒有抓地力，一滑一溜地走完這可愛的步道，挺好玩的。一路行來，公園管理處提醒要踩在前人的路徑上，以免迷路，凡走過必留下痕跡，很好認的。









▲東埔大草原步道的特色，松針紅地毯（圖片來源：鐵蓮花提供）





先苦後甘的高山平地行





步道的終點，即可前往「塔塔加鞍部」，即玉山登山口。這段1.8公里的路是柏油路，且為平坦彎曲的路，非常容易行走。首先映入眼簾的是800多歲的大鐵杉！它是出入玉山的登山客與遊客重要的地標，大鐵杉生長於海拔2,740公尺處的鞍部，不受雷擊，樹型健康完整，受到玉山國家公園的重視與保護，挺拔於塔塔加遊憩區內。









▲大鐵杉離地10公尺處開始分岔，形成傘狀樹型（圖片來源：鐵蓮花提供）





醒目的地標大鐵杉下，有人汲汲營營的往前行，也有些人坐在石塊上休息，相互交談，忘卻陌生的羞澀，在遠山陽光明媚，白雲朵朵下，拉近了旅人的距離。起身，繼續往登山口前行，幸運地話，可以在高山路徑上遇見平地少見的動物，那種驚喜更怕打擾了牠們的居住空間與生活。









▲與黃鼠狼不期而遇（圖片來源：Drinker提供）





小征服的賦歸樂





健行終點抵達玉山登山口，在廣場上看著攀登玉山回來的人，滿臉疲憊卻又幸福的樣子，也許下回就是前進玉山了。謹記遊客中心服務人員的叮嚀，建議旅人在下午3點前就下山，山上的天氣變化很快，起霧或天色昏暗，都在瞬間，安全第一，不可貪玩。









▲輕鬆下山，回程的腳步特別輕盈（圖片來源：鐵蓮花提供）





來回6公里，大約需1.5小時～2.5小時，時間不是壓力，而是起步的900公尺陡坡行，具有挑戰性。忘了是從那裡看來的一句話：只做能力內的事，就永遠無法超越自己。想攀登玉山，又怕體力不行，可以先從健行訓練腳力開始。