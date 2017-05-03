（中央社加州奧克蘭2日綜合外電報導）頭號種子金州勇士在NBA西區季後賽首輪4戰橫掃對手後休戰一週，絲毫不見「生鏽」跡象，今天在柯瑞打3節就得到22分帶領下，以106-94擊退猶他爵士，拿下第2輪首戰勝利。



除了柯瑞（Stephen Curry），葛林（Draymond Green）與杜蘭特（Kevin Durant）也各收下17分，湯普森（Klay Thompson）進帳15分。



勇士5名先發球員繼首輪關門的第4戰對波特蘭拓荒者後，今天再度得分皆達兩位數。



柯瑞說：「休7天對我們的調整會有點難。我們有些生疏，不過對我們的人傷勢復原有好處。我們上了場，展現流暢的節奏。」



勇士一開賽連得9分，上半場結束以58-46領先12分，柯瑞一個人就攻下16分，杜蘭特及湯普森各砍10分。



爵士打完前3節以73-84落後11分，仍有機會反攻，不過勇士第4節開賽就以8-0攻勢下馬威，爵士則是前6投全數落空，眼睜睜看著勇士揚長而去。



爵士以法國高塔戈貝特（Rudy Gobert）的13分、8籃板、2阻攻表現最佳。



勇士總教練柯爾（Steve Kerr）因背部開刀引起併發症，這場比賽仍缺席，由助理教練布朗（Mike Brown）暫代兵符。1060503