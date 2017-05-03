太空人今天在主場迎戰遊騎兵隊，原本落後5分的太空人，靠著 Marwin Gonzalez（岡薩雷茲）的單場雙響砲，其中一發為滿貫全壘打，以8比7逆轉擊敗遊騎兵。

此役到4局上遊騎兵都還握著5分領先，4局下太空人先靠著Jose Altuve的全壘打追回兩分，5局下Gonzalez也來一發陽春全壘打。

8局下仍以3比5落後的太空人攻佔滿壘，再度輪到Gonzalez 打擊，他見機不可失，從中繼投手Keone Kela手中，擊出一支正巧落在右外野標竿旁的滿貫砲，幫助球隊反倒取得7比5的領先，這也是他大聯盟生涯第一支滿貫全壘打。

儘管Nomar Mazara在第9局也敲出兩分砲，把比數追回至一分差，但最後太空人仍以8比7收下勝利。

此戰轟出雙響砲的Gonzalez個人包辦5分打點，他表示，第8局的那個打席，自己試著用多一點耐心，尋找適合攻擊的球，在球擊出後，滿心期待球落在界內。