▲范范為老公陳建州生日，特意邀來眾多親友一起來慶生。（圖／翻攝自范瑋琪臉書，2017.05.03）

昨（2）日是陳建州40歲生日，但他在臉書透露，「其實我從小就不喜歡過生日，因為怕刻意、也害怕尷尬。」所以每一年的生日他都在工作中度過。今年范瑋琪瞞著黑人，找來他的好兄弟們一起為他慶生，而黑人也笑說：「這一次我真的完全沒發現，只能說他們都進步了！」更大讚范范真的超貼心。

范瑋琪在臉書表示：「ㄧ年大概只有這ㄧ天有機會整到賤州，謝謝所有好兄弟的串通！」隨即PO出慶生影片，影片開頭便是一群人躲在暗處，而後端著蛋糕出現在黑人面前，只見黑人相當吃驚地先謝謝大家的祝福，而後笑說：「有點尷尬」。陳建州表示：「謝謝范范的貼心、謝謝兄弟們的祝福，這是我人生最美好的回憶，男人四十才開始！」

有網友對於如此溫馨的慶生笑說：「這樣也沒整到黑人啦！比起他整范范跟小亨堡的都簡單多囉。」更有眼尖網友發現影片中，黑人一回家范范便前去親他，羨慕表示：「一回家就接吻，好甜蜜的日常。」

▲陳建州在臉書感謝范范貼心找親友幫他慶生。（圖／翻攝自陳建州臉書，2017.05.03）