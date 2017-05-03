范瑋琪貼心串通親友慶生 陳建州「尷尬癌」又犯了NOWnews今日新聞 (2017-05-03 14:40)
昨（2）日是陳建州40歲生日，但他在臉書透露，「其實我從小就不喜歡過生日，因為怕刻意、也害怕尷尬。」所以每一年的生日他都在工作中度過。今年范瑋琪瞞著黑人，找來他的好兄弟們一起為他慶生，而黑人也笑說：「這一次我真的完全沒發現，只能說他們都進步了！」更大讚范范真的超貼心。
范瑋琪在臉書表示：「ㄧ年大概只有這ㄧ天有機會整到賤州，謝謝所有好兄弟的串通！」隨即PO出慶生影片，影片開頭便是一群人躲在暗處，而後端著蛋糕出現在黑人面前，只見黑人相當吃驚地先謝謝大家的祝福，而後笑說：「有點尷尬」。陳建州表示：「謝謝范范的貼心、謝謝兄弟們的祝福，這是我人生最美好的回憶，男人四十才開始！」
有網友對於如此溫馨的慶生笑說：「這樣也沒整到黑人啦！比起他整范范跟小亨堡的都簡單多囉。」更有眼尖網友發現影片中，黑人一回家范范便前去親他，羨慕表示：「一回家就接吻，好甜蜜的日常。」
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