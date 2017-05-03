婚變後首露臉 布萊德彼特藍色電眼憂鬱藏不住NOWnews今日新聞 (2017-05-03 14:41)
好萊塢銀色夫妻布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）於去年傳出婚變，兩人後續關係剪不斷理還亂。離婚後裘莉仍動作頻頻，除了對外放話也曾飛柬埔寨宣傳新片，但小布卻宛如神隱一般，活動幾乎暫停。近日，知名雜誌公布了小布為其拍攝的封面照片，只見他消瘦不少，三張照片皆無笑容，一雙藍眼睛似乎非常憂鬱。
知名雜誌《GQ》公布了布萊德彼特三張雜誌封面照，只見他相較於幾個月前消瘦不少，照片皆無笑容，看似非常憂鬱。根據《每日郵報》報導，布萊德彼特之前曾與攝影師 Ryan McGinley一同旅行，兩人遍跡白沙國家公園、卡爾斯巴德洞窟國家公園、大沼澤地國家公園，這次的雜誌封面照便是在三處旅行的成果。小布也接受了雜誌訪談，雜誌將這次的訪談定位為「傷痛與反思」，內容將圍繞在愛、失去與父親身分這三個主題，小布也將講述走出婚變的心路歷程。
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