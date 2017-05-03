（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）南韓演員吳漣序與金玟錫否認相戀約會的緋聞，經紀公司也表示，「完全是子虛烏有。」



南韓「日刊體育」報導，吳漣序與金玟錫所屬經紀公司分別表示，經確認並向本人證實，緋聞並不屬實。



稍早，南韓某媒體報導，吳漣序與金玟錫曾在電影院開心約會。



對此，經紀公司肯定地表示，「兩人根本沒有交往」，「兩人互不相識」。



吳漣序主演的SBS先拍完後播放的古裝電視劇「我的野蠻女友」，定檔即將於5月播出。



金玟錫演出KBS 2TV電視劇「太陽的後裔」後，積累了知名度，最近主演SBS電視劇「被告人」，展現了紮實演技。1060503