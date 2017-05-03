吳漣序金玟錫否認緋聞 純屬子虛烏有中央社 (2017-05-03 14:27)
（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）南韓演員吳漣序與金玟錫否認相戀約會的緋聞，經紀公司也表示，「完全是子虛烏有。」
南韓「日刊體育」報導，吳漣序與金玟錫所屬經紀公司分別表示，經確認並向本人證實，緋聞並不屬實。
稍早，南韓某媒體報導，吳漣序與金玟錫曾在電影院開心約會。
對此，經紀公司肯定地表示，「兩人根本沒有交往」，「兩人互不相識」。
吳漣序主演的SBS先拍完後播放的古裝電視劇「我的野蠻女友」，定檔即將於5月播出。
金玟錫演出KBS 2TV電視劇「太陽的後裔」後，積累了知名度，最近主演SBS電視劇「被告人」，展現了紮實演技。1060503
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- GUCCI 古馳 Diamantissima 古馳小碼女錶-珍珠貝x金框x黑/22
- 【HCG 和成】免治沖洗馬桶座 AF855(不含安裝)
- 德國turk冷鍛造鐵鍋-單柄32cm
- 京城之霜牛爾 60植萃十全頂級精華霜EX 50g
- 【Roberta 諾貝達】24吋-可換圖片百變旅行箱(URA-R103-24-
- Travel Fox (女) 桂冠詩人 軟牛皮全彩休閒鞋- 黑
- 【灑水達人】微電腦噴霧機60噴頭(A468)
- 漫畫角色-代理 AA合金 蓋特 世界最終日:黑蓋特(普通版)
- EDOX Class1 Offshore Professional競速機械錶-黑/43mm E80
- 【義大利RISOLI舒莉】典藏-平底鍋28cm
周杰倫嗆保全 央視：知錯能改優質偶像【中央社】
宜蘭女孩彭羽彤韓國出道 舞蹈老師祝福【中央社】
迪麗熱巴討親親 鹿晗心跳狂飆160【NOWnews今日新聞】
Angelababy孕照假的 攝影師陳漫：拍完就生了【NOWnews今日新聞】
《通靈少女》結局太揪心 蔡凡熙淚崩【NOWnews今日新聞】