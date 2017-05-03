IG熱拍新景點 古都廢墟風Ｘ粉紅繽紛橋MOOK景點家 (2017-05-03 13:00)
文／MOOK景點家克里斯多福整理報導
台南古都蘊含著多元豐富的文化風景，最為遊客所知的特色不外乎美食與歷史古蹟，而在台江國家公園的成立之後，自然景觀也成為台南必遊的特色之一。以下介紹台南最新的熱拍打卡景點，有連接台江國家公園與台南市安平的四草大橋，以及藏匿於市區的秘密花園 - 千畦種籽舘，分別可以拍出繽紛的夢幻風與奇幻的廢墟風。
四草大橋橫跨在安平舊港之上，許多人會駐足欣賞溪流美景 (圖片提供／swehay)
四草大橋
站在四草大橋上可以遙望著台灣海峽 (圖片提供／swehay)
四草大橋是台南市、安平對四草、七股的重要道路 (圖片提供／pons0810)
千畦種子博物館
千畦種籽舘本著熱愛台灣這塊土地的心，孕育出的美麗園地 (圖片來源／千畦種籽舘)
千畦種籽舘沒有人工斧鑿的精雕細琢，只有大自然的趣緻溫柔 (圖片來源／千畦種籽舘)
千畦種籽舘是為種子專設的園地 (圖片來源／千畦種籽舘)
千畦種籽舘處處可以拍出奇幻與廢墟的衝突感 (圖片來源／千畦種籽舘)
千畦種籽舘 (圖片來源／千畦種籽舘)
【Info】
四草大橋
地點：台南市台南市安平區安北路至四草大道
千畦種子博物館
地址：台南市北區東豐路451巷29-1號
營業時間：9:30 - 12:00、13:30 - 17:30
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15227
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