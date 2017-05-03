文／MOOK景點家整理報導

檀島香港茶餐廳進駐台灣，於新光三越台北信義新天地 A11館 5月5日盛大開幕，5月4日試營運期間，新光三越貴賓卡扣貴賓卡十點，即可兌換香濃極品蛋撻(限外帶)。

香港老字號茶餐廳檀島香港茶餐廳進駐台灣。(圖片來源／新光三越台北信義新天地)

許多旅人到香港遊玩皆嘗過檀島香港茶餐廳的招牌蛋撻，192層鬆化酥皮的極品蛋撻令人一吃上癮，搭配正宗檀島咖啡，使用獨家撞茶技術佐以黑白淡奶，獨特的咖啡芬芳滋味令人難忘。檀島菠蘿油、凍西冷檸檬茶、臘味煲仔飯等也都是人氣品項。1940年開店至今的檀島香港茶餐廳是許多香港人與旅人的回憶，也是香港茶餐廳始祖，進駐台灣後想要品嘗就更容易了，開幕期間有不少優惠，想品嘗者不妨了解優惠辦法前往品嘗。

檀島香港茶餐廳招牌美食多。(圖片來源／新光三越台北信義新天地)

【開幕優惠活動】

1.新光三越貴賓卡燒點 經典蛋撻免費送

活動時間：5/4(四)

活動期間憑新光三越貴賓卡至A11 B1檀島香港茶餐廳，扣貴賓卡點數10點，即可兌換蛋撻乙顆(限量100顆/每日)

活動期間每卡限兌換一顆，限外帶兌換

2.新光三越貴賓卡燒點經典蛋撻加價購

活動時間：：5/8(一)-5/11(四)、5/15(一)-5/21(日)

活動期間憑新光三越貴賓卡至A11 B1檀島香港茶餐廳，扣貴賓卡點數10點+20元，即可兌換蛋撻乙顆(限量100顆/每日)

活動期間每卡限兌換一顆，限外帶兌換

3.檀島77周年 經典蛋撻免費送

活動時間：5/5(五)-5/7(日), 5/12(五)-5/14(日)

‧民國77年出生

‧西元1977年出生

‧出生日期為7月7日

‧身分證號碼尾數為77

符合上述任一條件，可憑身分證及排隊號碼牌，立即兌換一顆經典原味蛋撻，每天提供77名兌換名額。

「每人限換乙顆」

【Info】

檀島香港茶餐廳 台北店

地址：台北市信義區松壽路11號

新光三越信義新天地A11 B1



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