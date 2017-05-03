寶瓶座流星雨 2017年極大觀賞期到來MOOK景點家 (2017-05-03 12:30)
文／MOOK景點家整理報導
例行發生於5月份的寶瓶座流星雨，今年的極大期的觀測條件尚佳，喜愛觀看流星者不妨把握觀賞佳期。五月份最值得留意行星的就是木星 ，繼上個月8日木星衝，本月份還是很適合觀看。
2017寶瓶座η流星雨5月6日極大期示意圖。（圖片來源／台北天文台)
寶瓶座η流星雨（η-Aquariids，ETA）是由著名的哈雷彗星所衍生的，4月19日～5月28日之間皆有機會見到流星出現。流星速度極快（每秒66公里），亮度平均約2等，約三分之一的流星有持續1秒以上的餘痕，今年極大期將發生於5月6日上午10時(臺灣時間)，預估ZHRs為50(可能變動40~85)。想觀測的人請把握凌晨2～4時的這個觀測時段，天色尚黑，月亮已經下沉，不易受到月光影響，雖不到極大期，不過在最佳狀態下，這段期間還是有機會見到十餘顆寶瓶座流星。
想要觀賞流星雨，需挑選無光害且視野遼闊之處，用雙眼欣賞整個天空即可。一般而言，2000公尺以上的高山地區因光害稀少且空氣乾燥而乾淨，可以看到比較多的流星。
不輸四草綠色隧道 廢棄營區綠蔭大道 》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15248
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