家庭糾紛持利剪殺妻兒，警方立即逮捕偵辦大成報 (2017-05-03 12:58)
苗栗縣一名黃姓男子疑似精神不穩定，昨日凌晨4時許潛入前妻位在竹南鎮鎮山佳里的透天樓房，涉嫌持剪刀刺殺熟睡中的太太及兒子，兒子全身都是血，負傷爬到屋外求救，太太死在血泊中死亡，消防局據報趕到，將全身都是血兒子送醫，因傷重仍不治，竹南警方逮捕黃姓男子偵訊，全案進一步釐清調查中。
竹南警分局表示，竹南派出所於昨日凌晨4時許，接獲民眾報案稱：位於竹南鎮山佳里一處民宅發生家庭糾紛，經分局立即派遣線上巡邏員警到場，發現黃姓被害人（33歲）渾身出血倒臥於民宅水溝旁，警方隨即進入屋內發現黃姓犯嫌坐於客廳內不語，另名被害人吳姓婦女（59歲）則倒臥於二樓房間內。
經警方初步調查，黃姓涉嫌人，於昨日4時許因與前妻吳姓婦人及其兒子因家庭糾紛發生口角，遂氣憤持利剪刀刺傷吳姓婦人及其兒子，兩人經緊急送醫後不治。案經竹南警分局警方到場後立即逮捕黃姓涉嫌人，並起出作案用利剪刀1把，血衣1件，全案依殺人罪移送臺灣苗栗地方法院檢察署偵辦。
竹南警分局呼籲處理家庭糾紛，儘量以客觀、平靜的語氣和語句陳述，千萬不要以情緒性語言控訴並避免起無謂的爭執。若對方有施暴意圖或拿出刀械，一定要立刻離開現場，不要徒手與對方搏鬥或出言激怒，以免造成更大傷害。＃
關鍵字：
下一則：小S林志玲攜手登雜誌封面
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【StepDragon】FG-178 700C潮流肌肉型雙飛輪可倒騎腳煞單速
- 【德國 WOLL】4L不鏽鋼湯鍋
- 【Mascot】環遊世界防水爬樓梯旅行箱.熱情紅(MA628-21-RED)
- 知識大圖解 (1年) 贈 頂尖廚師TOP CHEF經典316不鏽鋼複合金
- 【台灣理想PERFECT】義大利七層#304不鏽鋼複合金炒鍋(40cm
- SONY ICD-UX560F 4GB 數位錄音筆,買就送8G原廠記憶卡(50556
- GOSSARD-Superboost Lace 集中托高內衣-黑
- 蘇菲亞SOPHIA 求婚戒-諾言0.30克拉鑽石戒指
- Manfrotto MK190XPRO3-BH 新190系列鋁合金三節腳架套組
- Kappa 雙面穿風衣,防風/防小雨/高透濕C146-2709
周杰倫嗆保全 央視：知錯能改優質偶像【中央社】
宜蘭女孩彭羽彤韓國出道 舞蹈老師祝福【中央社】
迪麗熱巴討親親 鹿晗心跳狂飆160【NOWnews今日新聞】
Angelababy孕照假的 攝影師陳漫：拍完就生了【NOWnews今日新聞】
《通靈少女》結局太揪心 蔡凡熙淚崩【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》