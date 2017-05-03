【大成報記者彭維乾／苗栗報導】苗栗縣一名黃姓男子疑似精神不穩定，昨日凌晨4時許潛入前妻位在竹南鎮鎮山佳里的透天樓房，涉嫌持剪刀刺殺熟睡中的太太及兒子，兒子全身都是血，負傷爬到屋外求救，太太死在血泊中死亡，消防局據報趕到，將全身都是血兒子送醫，因傷重仍不治，竹南警方逮捕黃姓男子偵訊，全案進一步釐清調查中。竹南警分局表示，竹南派出所於昨日凌晨4時許，接獲民眾報案稱：位於竹南鎮山佳里一處民宅發生家庭糾紛，經分局立即派遣線上巡邏員警到場，發現黃姓被害人（33歲）渾身出血倒臥於民宅水溝旁，警方隨即進入屋內發現黃姓犯嫌坐於客廳內不語，另名被害人吳姓婦女（59歲）則倒臥於二樓房間內。經警方初步調查，黃姓涉嫌人，於昨日4時許因與前妻吳姓婦人及其兒子因家庭糾紛發生口角，遂氣憤持利剪刀刺傷吳姓婦人及其兒子，兩人經緊急送醫後不治。案經竹南警分局警方到場後立即逮捕黃姓涉嫌人，並起出作案用利剪刀1把，血衣1件，全案依殺人罪移送臺灣苗栗地方法院檢察署偵辦。竹南警分局呼籲處理家庭糾紛，儘量以客觀、平靜的語氣和語句陳述，千萬不要以情緒性語言控訴並避免起無謂的爭執。若對方有施暴意圖或拿出刀械，一定要立刻離開現場，不要徒手與對方搏鬥或出言激怒，以免造成更大傷害。＃