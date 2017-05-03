湯瑪斯飆53分 塞爾蒂克季後賽次輪2連勝中央社 (2017-05-03 14:13)
（中央社華盛頓2日綜合外電報導）湯瑪斯今天飆出生涯季後賽單場新高53分，其中9分是在比賽尾聲時塞爾蒂克1波15比2攻勢中拿下。終場綠衫軍就以129比119力克巫師，美國職籃NBA季後賽第2輪取得2連勝。
法新社報導，湯瑪斯（Isaiah Thomas）第4節和延長賽共貢獻29分，是讓波士頓塞爾蒂克主場力退頑強華盛頓巫師的一大功臣。
塞爾蒂克此役獲勝後，在東區7戰4勝制的季後賽第2輪取得2比0領先，4日登場的第3戰將移師巫師主場。
湯瑪斯4月29日參加妹妹葬禮，昨天的系列賽首戰還被打斷牙齒，但他的表現絲毫不受影響，全場33投18進，罰球更是13罰12進。
塞爾蒂克中鋒霍福德（Al Horford）此役挹注15分與12籃板，克勞德（Jae Crowder）和布萊德雷（AveryBradley）各貢獻14分。
巫師7名球員有雙位數進帳，尤以沃爾（John Wall）40分13助攻表現最佳，但他其中的19分和6次助攻集中在首節，無法在最後時刻讓球隊一舉勝出。
巫師靠著第3節一開始的14比0攻勢，取得81比67分的領先優勢，但塞爾蒂克隨即還以顏色，第4節一開始也打出14比4攻勢，其中湯瑪斯就包辦了9分。1060503
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