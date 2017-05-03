（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國喜劇明星吉米金摩強忍眼淚，在自己深夜節目中透露剛出世兒子與死神擦身而過的故事，接著延伸到歐記健保議題。激動人心的一段話今天網路瘋傳，前總統歐巴馬也親自回應。



法新社報導，吉米金摩（Jimmy Kimmel）是美國數一數二當紅笑匠，今年2月剛主持好萊塢年度盛會奧斯卡金像獎頒獎典禮。他昨天在自己深夜談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）的開場獨白中宣布兒子比利（Billy）4月21日出生。



他說，起初比利看來是個健健康康的新生兒，但短短幾分鐘之後，身體開始發紫，顯然出現某些嚴重問題。



醫師與醫療人員很快就診斷出比利有嚴重先天缺陷，需立即接受開心手術，未來幾年也得持續監控與進行多項療程。



這些對吉米金摩這樣的千萬富翁來說，並非無法解決的挑戰，但這讓他在13分鐘長的演說中含淚省思，當其他家庭的孩子也面臨相似醫療緊急狀況，該如何解決困境。



吉米金摩未直接點名前總統歐巴馬，但決定為遭現任總統川普和共和黨籍國會議員圍剿的「歐記健保」說話。歐記健保正式名稱為平價醫療法（Affordable Care Act）。



吉米金摩告訴觀眾，在平價醫療法授權涵蓋先天疾病之前，「2014年以前，如果你像我兒子一樣罹患先天性心臟疾病，那麼你很有可能因為患有先天性疾病而永遠無法被納保。」



他補充說：「（如果）你有先天性疾病，如果你的父母沒有醫療保險，你很可能會在遭保險公司拒保之前就因先天性疾病喪命。」



他說，「如果你的孩子命在旦夕，而孩子不必要死，你賺多少錢應該不是重點...無論你支持共和黨、民主黨還是其他黨派，我想我們都同意這點，對吧？」語畢，全場熱烈鼓掌，歡聲雷動。



吉米金摩這一段感性談話感動許多觀眾，連歐巴馬也出面回應，他在推特寫道：「吉米，說得好。那就是我們為『平價醫療法』奮鬥的原因，也是為什麼我們需要為了像比利這樣的孩子捍衛這項法規。」（譯者：中央社周莉芳）1060503