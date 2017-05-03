面對歷經7場惡鬥才艱辛晉級的爵士，早就以逸待勞的勇士展現實力的差距，從開賽的首次進球開始，勇士便未曾在比賽中居於落後，終場便以106：94贏球，系列賽旗開得勝。

相隔7年好不容易晉級季後賽第二輪的爵士，開賽卻似乎未能進入狀況，幾次出手無法命中、並且連續發生失誤，讓勇士開賽便打出一波9：0的攻勢，就此將比分拉開。

雖然爵士隨後找回手感開始有分數進帳，但主場作戰的勇士沒有給爵士任何反擊的機會，決勝第四節開局再打出一波8：0攻勢，比賽便提早進入垃圾時間。

勇士陣中「四巨頭」都有穩定發揮，Stephen Curry攻下全隊最高22分，「浪花兄弟」另一名成員Klay Thompson則是有15分進帳。

Kevin Durant和Draymond Green皆有17分進帳，Green還抓下8籃板、送出6次助攻，並帶有2抄截、2火鍋，於攻於守都有全能演出。

Rudy Gobert攻下爵士最高的13分，前個系列賽表現優異的Gordon Hayward則遭到嚴加看管，全場15投4中，拿下12分，此役拉上先發的Joe Johnson也未能有驚奇表現，全場11分進帳。

另外值得注意的是Curry此役下半場一次快攻上籃後、落地時左腳似乎不慎受傷，當下腳步略微踉蹌、並面露不適神情，隨後下場在板凳接受治療，Curry雖在第四節中段時再度上場、但僅出賽不到30秒便退場休息，目前還未有更詳細的傷勢情報傳出。