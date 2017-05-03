MLB／胡智為下3A原因是光芒牛棚沒左投NOWnews今日新聞 (2017-05-03 13:37)
光芒隊今天賽後將胡智為下放3A，根據美國媒體報導，主因是光芒隊牛棚沒有左投，因此只好把胡智為下放3A，空出位置給左投。
光芒隊自從Xavier Cedeno四月21日被放進傷兵名單之後，牛棚就一直沒有左投，是大聯盟30支球隊中唯一牛棚沒有左投的球隊，因此美媒認為胡智為下放3A之後，光芒隊應該會從小聯盟拉左投上大聯盟。
美媒預測，3A的Justin Marks、Adam Kolarek都是可能人選，Marks去年9月就曾上過大聯盟，Kolarek則沒有大聯盟經驗。另外21歲的Jose Alvarado是另一個考慮的人選，他目前在2A，先前曾代表委內瑞拉隊參加經典賽（WBC）。
胡智為4月25日大聯盟初登板對金鶯投1局無失分後，就沒再出賽，今天他在牛棚熱身，還是沒有機會上場。
先前美媒曾預測胡智為今年7、8月應該有機會上大聯盟，沒想到4月底就意外地上大聯盟。現在胡智為回到3A，能正常地先發出賽，反而有利於調整，並增加實戰經驗，若仍在大聯盟坐冷板凳，出賽機會不多，對他而言，未必是好事。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
禮盒組 綠豆椪 蛋黃酥．金韻 蛋黃酥 禮盒．綠豆椪 月餅 蛋黃酥．米南瓜蛋黃酥．蛋黃酥 禮盒．聖保羅 蛋黃酥 松子酥．犁記 蛋黃酥．周老爸 蛋黃酥．鴨蛋 蛋黃酥．綠豆椪 蛋黃酥．蛋黃酥．豆沙蛋黃酥．大嬸婆 蛋黃酥．蛋黃酥 犁記．月餅 蛋黃酥．漢坊 蛋黃酥
C羅梅西狂虐各種記錄的背後 是足球的悲哀【北京新浪網】
專訪徐曉冬：傳統武術有真的 我想去偽存真【北京新浪網】
徐曉冬宣布接受各派挑戰：不怕輸 因為我在打假【北京新浪網】
徐曉冬：太極?垃圾才喜歡用 傳統武術基本沒高手【北京新浪網】
傳統武術家遭MMA暴打 MMA噴子徐曉東KO雷公太極【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》