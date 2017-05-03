光芒隊今天賽後將胡智為下放3A，根據美國媒體報導，主因是光芒隊牛棚沒有左投，因此只好把胡智為下放3A，空出位置給左投。

光芒隊自從Xavier Cedeno四月21日被放進傷兵名單之後，牛棚就一直沒有左投，是大聯盟30支球隊中唯一牛棚沒有左投的球隊，因此美媒認為胡智為下放3A之後，光芒隊應該會從小聯盟拉左投上大聯盟。

美媒預測，3A的Justin Marks、Adam Kolarek都是可能人選，Marks去年9月就曾上過大聯盟，Kolarek則沒有大聯盟經驗。另外21歲的Jose Alvarado是另一個考慮的人選，他目前在2A，先前曾代表委內瑞拉隊參加經典賽（WBC）。

胡智為4月25日大聯盟初登板對金鶯投1局無失分後，就沒再出賽，今天他在牛棚熱身，還是沒有機會上場。

先前美媒曾預測胡智為今年7、8月應該有機會上大聯盟，沒想到4月底就意外地上大聯盟。現在胡智為回到3A，能正常地先發出賽，反而有利於調整，並增加實戰經驗，若仍在大聯盟坐冷板凳，出賽機會不多，對他而言，未必是好事。