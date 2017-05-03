▲台灣人愛到日本旅遊，去東京、大阪已經不稀奇，探索秘境才夠看。（圖／東南旅遊）

台灣人愛到日本旅遊，去東京、大阪已經不稀奇，探索秘境才夠看。即將登場的台北國際觀光博覽會，旅遊業者首推日本秘境之旅，帶大家到無人島沙灘露營，或是獨家包機飛往世界遺產景點，絕對是最難得的旅遊體驗。

東南旅遊旅展推出「沖繩無人島蔚藍海岸露營趣」，帶旅客造訪距離那霸市區20分鐘船程的無人島「ナガンヌ島」，體驗DIY搭帳棚露營、浮淺、水中漫步等各項活動，還可以在星空下享受BBQ大餐，遠離都市讓身心都沈浸在度假的氛圍中，7至9月還有機會看到海龜寶寶孵化游向大海的難得畫面，也是最棒的生態教育機會，旅展優惠價19,800元（未稅）。

▲沖繩無人島帳篷體驗。（圖／東南旅遊）

▲晚上一抬頭就可以看到星空美景。（圖／東南旅遊）

易遊網同樣也是主打日本旅遊市場，獨家包機飛往帶廣、花卷的北海道與日本東北秘境之旅深度遊覽多項世界遺產景點。首推商品「北海道道東全覽5天」，從台灣直飛帶廣，造訪有日本最後秘境之稱的「知床半島」、被譽為道東最美景點的日本第一大濕原「釧路濕原」、日本透明度最高的仙境湖泊「摩周湖」、北海道最古老的國家公園「阿寒湖」等，並安排雙溫泉體驗與品嚐道東名物料理，旅展限定優惠價含税只要33,500元起。

▲北海道唯一世界遺產的「知床半島」。（圖／易遊網）

▲日本透明度最高的仙境湖泊「摩周湖」。（圖／易遊網）

不同於一線大城，日本東北以豐富的秘境景點和世界遺產聞名，易遊網獨家直飛東北花卷，規畫市面上稀有的秘境路線，並安排市場唯一三大遊船與鐵道之旅，用更不一樣的方式遊覽東北。「日本東北秘境4天」將造訪世界第一美溪「奧入瀨溪」、日本三大美景「松島」、日本最深的天然湖泊「田澤湖」、日本百年老街「銀山溫泉街」等秘境景點，旅展限定優惠價含稅只要24,900元起。

▲世界第一美溪「奧入瀨溪」。（圖／易遊網）

▲日本百年老街「銀山溫泉街」。（圖／易遊網）