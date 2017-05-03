前拓荒者球星Brandon Roy（羅伊），退休後執教Nathan Hale高中有不錯的成績，但今天傳出不幸消息，Roy在加州度假時遭到槍擊而受傷。

根據外媒報導指出，Roy正在洛杉磯，他在一個幫派槍擊中，遭到無辜的射擊而受傷，Roy前往加州南部治療，目前已經返回華盛頓，所幸無大礙。

Roy目前執教於Nathan Hale高中，他執教的守個賽季就帶領他的球員們創造歷史，以22勝0敗的全勝戰績拿下西雅圖城市聯賽的冠軍。

Roy在NBA僅待6個球季，平均繳出18.8分4.3籃板4.7助攻的成績，曾經3度獲選NBA全明星賽，但因後期多次動膝蓋手術，兩邊的半月板都被切除，最終忍痛宣告退休，結束絢麗而燦爛的NBA生涯。