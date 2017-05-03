▲菲董的愛妻海倫撞衫天線寶寶小波。（合成圖／翻攝自IG、youtube，2017.05.03）

時尚界的盛會Met Gala是眾家女星爭奇鬥豔的場合。今年最特別的一者莫過於饒舌歌手菲董（Pharrell Williams）的愛妻海倫拉希莎（Helen Lasichanh），她以一襲紅色枕頭裝走跳紅毯，撞衫天線寶寶小波，前衛的造型也讓她瞬間於網路走紅，還被不少時尚評論家做成網路貼圖。

今年Met Gala主題是「川久保玲」但眾家女星各個偏離主題，甚至讓紅毯變成搞怪競技場。自從凱蒂佩芮、蕾哈娜光怪陸離走一遭後，今年怪出新高度的莫過於饒舌歌手菲董的愛妻海倫拉希莎。根據《每日郵報》報導，海倫是一名設計師，她今年身穿川久保玲的紅色枕頭裝現身會場，雙手還被牢牢固定在兩側，想抓癢都沒辦法，又紅又圓的造型更讓她撞衫天線寶寶。

雖然今年海倫是走正統川久保玲路線，但這身裝扮顯然讓諸多時尚評論家不忍直視，紛紛拿她和天線寶寶中的小波做合成圖，還有部落客拿她和紅色沙發、美女與野獸裡會講話的時鐘做比較。一天之內被數名評論家吐槽，搞笑貼圖更在網路瘋傳。