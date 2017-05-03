▲陳綺貞以空靈嗓音，擁有許多歌迷。（圖／翻攝自添翼音樂，2017.05.03）

創作天后陳綺貞近日在香港舉辦演唱會，相當珍惜歌迷的陳綺貞，在聽見歌迷要求演唱電影《喜歡你》主題曲〈我喜歡上你時的內心活動〉，便清唱副歌，大飽歌迷耳福，讓許多無法到場的歌迷直呼：超羨慕！

陳綺貞為《喜歡你》獻唱主題曲，演唱由大陸知名作家韓寒作詞〈我喜歡上你時的內心活動〉。然而這首新曲搭配陳綺貞的空靈嗓音，在電影還未上映時，早已擄獲許多歌迷的心。近日陳綺貞在香港開演唱會，有歌迷在台下與陳綺貞喊話想聽新歌，陳綺貞以清甜嗓音從副歌唱起。

即使只唱一小段，隨即讓整場歌迷都聽得如癡如醉，陳綺貞以一貫療癒歌聲再次撫慰每位歌迷的心，而唱到最後一句「你喜歡嗎？」讓許多歌迷暴動狂喊：「喜歡！」更有許多歌迷敲碗問〈我喜歡上你時的內心活動〉，會不會收錄在新專輯。看來陳綺貞的不凡魅力，勢必能為電影增色不少呢。

▲陳綺貞獻唱《喜歡你》主題曲，療癒嗓音讓歌迷都暴動啦。（圖／翻攝自YOUTUBE，2017.05.03）