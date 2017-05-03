MLB／田中將大主場7連勝 追平「火箭人」紀錄NOWnews今日新聞 (2017-05-03 13:01)
洋基隊日籍投手田中將大今天在主場拿到跨季7連勝，不但也是他本季第4勝外，也追平前洋基隊球星「火箭人」Roger Clemens（克萊門斯）的紀錄，暌違16年再次達成。
田中在主場6連勝已經追平王建民2006年所創下的好成績，而他又把紀錄延伸，去年6月24以來，主場9連不敗。
這場比賽田中最快球速可以飆到95英哩（約153公里），此外，搭配他的滑球、曲球等變化球，主投6局失4分，隊友火力相挺，讓他順利取勝。
田中將大表示：「一開始上場感覺沒有這樣糟，不過過了中段後，球就投到比較甜的位置了，狀況有點忽好忽壞，雖然贏球還是要檢討，希望下次好好調整。」
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