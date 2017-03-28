中華職棒／悍將球星擁抱會 球迷福利好康NOWnews今日新聞 (2017-05-03 13:06)
富邦悍將將在5月13、14日於新莊球場主辦「Angels Night」活動，兩場賽前都安排了悍將球星擁抱會；同時Fubon Angels也會首度舉行簽名會，球迷朋友千萬別錯過！
富邦悍將為了在「Angels Night」女孩主題之夜造福女性球迷，特別在賽前推出「Give me a hug球星擁抱會」。球迷朋友只要在「Angels Night」，穿著富邦悍將服飾進場，就有機會將喜愛的球員「抱緊處理」！
13日由增菘瑋和林威廷率先登場，14日則由李宗賢及林瑋恩接力出擊，每天將有50位幸運球迷可以參與「球星擁抱會」，親自將祝福近距離傳達給悍將球星，4位球星也將送出最溫暖的擁抱。
Fubon Angels 12位女孩也將在「Angels Night」全體總動員，並在兩天賽前活動輪番上陣帶來精采表演，包含歌唱、Rap、舞蹈、互動遊戲、帶動跳等……，球迷可以在場外舞台區，欣賞到12位女孩多才多藝的一面。
才藝表演過後，每日將有6位Fubon Angels出席簽名會，這是Fubon Angels成軍後首度舉辦簽名活動，兩場簽名會各限100名粉絲參與！球迷朋友有機會趁著「Angels Night」兩天，將12位女孩的簽名一網打盡！
富邦悍將「Angels Night」女孩之夜即將亮麗登場，歡迎球迷朋友一起進場享受屬於女孩的棒球主題之夜。
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