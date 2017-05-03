勇士今天展開與爵士第2倫的賽事，但在火藥味相當濃的賽場上中，出現了溫馨時刻，勇士球團特別邀請2006－07賽季演出「老八傳奇」的隊員們到場觀賞球賽，SBL洋將Patrick O'Bryant（歐布萊恩）也名列在內。

NBA自2002－03年賽季後，將首輪賽制從原本的5戰3勝改成7戰4勝，許多人都認為要上演「老八傳奇」幾乎是微乎其微，但當年的金州勇士跌破眾人眼鏡，完成了NBA史上第3次的「老八傳奇」。

當年勇士是以傳奇教頭Don Nelson為首，並且擅長跑轟戰術，面對例行賽戰績第一的小牛，身為小牛前教頭的Nelson，相當了解小牛體系，因此，就算僅以吊車尾晉級季後賽的勇士，面對例行賽第一的小牛，相較起來毫不遜色，最終就以4：2擊敗小牛，上演「老八傳奇」。

當年的成員有Baron Davis、Monta Ellis、「灌籃王」Jason Richardson、Stephen Jackson以及Patrick O'Bryant，當年的O'Bryant以第1輪第9順位被勇士選中，但因當時不是Nelson教練小球戰術喜愛的球員，因此僅出賽16場，僅繳出1.9分0.9籃板的數據，該年演出「老八傳奇」的勇士，O'Bryant也未上場。

O'Bryant之後先後效力塞爾提克以及暴龍，但皆沒有受到重用，在NBA僅4個球季，平均繳出2.1分1.4籃板的成績，但之後在SBL出賽，SBL第13季時幫助台灣啤酒奪下冠軍，並奪下該年的總冠軍賽MVP。

（▲影片翻攝自YouTube）