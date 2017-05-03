小S林志玲攜手登雜誌封面中央社 (2017-05-03 13:30)
藝人小S徐熙娣（左下）、林志玲（中），為了蔡康永的電影處女作「吃吃的愛」，首次攜手登上雜誌「ELLE」封面，小S說，因為拍戲和林志玲交心，也和蔡康永暗中幫林志玲找對象，「她喜歡家庭的感覺」。（ELLE國際中文版雜誌提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年5月3日
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